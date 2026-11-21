Александр Кривошапко объявил о беременности третьей жены: что известно о первой дочери звезды "Х-Фактора" и как она выглядит

Звезда первого сезона талант-шоу "Х-Фактор" Александр Кривошапко сообщил, что скоро его семья станет больше на одного человека. Третья жена артиста, который после начала большой войны вступил в ряды добровольческого батальона, а затем уехал за границу, носит под сердцем их общего ребенка.

Радостную новость супруги объявили в совместном посте в Instagram. Будущие родители поделились кадрами фотосессии на фоне океана во Флориде (США), на которых возлюбленная певца Кристина продемонстрировала беременные формы.

Третья жена Кривошапко беременна. Источник: instagram.com/alexanderkrivoshapko

"Наше маленькое чудо", – лаконично подписали снимки супруги.

Для памятной фотосессии Александр Кривошапко и Кристина выбрали парные образы. Они одели джинсы и белые рубашки. Кристина оставила пуговицы на своей блузке расстегнутыми, чтобы полностью открыть округлившийся животик, на который наклеила много блесток.

Пара сообщила о скором пополнении в семье. Источник: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Отметим, что о будущем пополнении пара объявила более чем через год после свадьбы. Александр Кривошапко узаконил отношения с Кристиной в начале 2025-го в Чикаго. Всю церемонию для молодоженов провели на русском языке, да и среди песен, которые звезда "Х-Фактора" исполнил для возлюбленной, были композиции артистов из РФ.

Александр Кривошапко женился... Источник: Скриншот Развернуть

Что известно о первом ребенке певца

Малыш, которого родит Кристина, во второй раз сделает Александра Кривошапко отцом. Первенца исполнителю подарила модель Марина Кински. Они познакомились на съемочной площадке фильма и довольно быстро начали строить отношения.

Марина Кински родила Кривошапко первую дочь. Источник: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Подробностями личной жизни Кривошапко и Кински редко делились с публикой, однако в 2017 году они не скрывали новость о рождении дочери. Девочка, которую родители назвали Алисой, появилась на свет 30 августа. Звезда "Х-Фактора" был рядом с партнершей во время родов.

У звезды "Х-Фактора" есть дочь Алиса. Источник: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Однако Александр Кривошапко и Марина Кински не смогли пронести свою историю любви через всю жизнь. Они расстались, не вдаваясь в подробности такого решения. С дочерью артист поддерживает теплые отношения и время от времени растрогает сеть совместными кадрами. Летом 2024 года Александр Кривошапко даже взял с собой на сцену Алису во время своего выступления в Майами.

Кривошапко поддерживает тепл... Источник: instagram.com/alexanderkrivoshapko Развернуть

В личной жизни звезды "Х-Фактора" было еще две бурные истории. В мае 2011 года Кривошапко женился на хореографе Татьяне Денисовой, которая после многолетней работы в Украине решила вернуться в РФ и замалчивать кровавую войну. Их брак был полон ссор и даже драк, из-за чего распался в 2012-м. Второй официальной женой певца стала косметолог Мария. Они прожили в браке год.

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