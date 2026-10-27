Объявлен новый самый сексуальный мужчина в мире: как выглядит 55-летний актер Ноа Уайли. Фото

Американский журнал People выбрал нового самого сексуального мужчину в мире. Этот "титул" получил 55-летний голливудский актер Ноа Уайли, известный широкой аудитории по ролям в сериале "Скорая помощь" и картине "Питт", которая стала главным триумфатором церемонии "Эмми 2025".

Как сообщается на сайте издания, о своем новом статусе знаменитость узнал от жены Сары. Сначала Ноа Уайли подумал, что любимая его разыгрывает, ведь даже в "самых смелых мечтах" не мог представить, что ему выпадет такая честь. Но все же Сара смогла убедить актера, что он соответствует всем критериям "самого сексуального мужчины в мире".

Ноа Уайли назван самым сексу... Источник: Джефф Липски для People Развернуть

"Надеюсь, это (звание от People. – Ред.) все изменит. Надеюсь, отныне в моей жизни будут только вино и розы, молоко и мед", – со смехом прокомментировал новый статус актер, – "Нет, на самом деле не надеюсь, но друзья и родные, безусловно, будут меня за это хорошенько подкалывать".

Близкие Ноа Уайли довольно по-разному отреагировали на то, что его назвали "самым сексуальным мужчиной в мире". Как поделилась звезда, его сын оказался максимально прагматичным, поэтому, услышав новость, лаконично заметил: "О, теперь моя жизнь станет намного сложнее. Но это круто, папа. Хотя вместе с этим ты наживешь себе немало хейтеров".

Актер сначала не поверил, чт... Источник: instagram.com/therealnoahwyle Развернуть

А старшая дочь актера все время повторяла: "Не может быть, не может быть!". Уайли уверен, что "ближайшие 50 лет" она будет дразнить его из-за "титула" от People.

Что интересно, хотя звезде было нелегко осознать, что его выбрали "самым сексуальным мужчиной в мире", он не впервые появляется на страницах журнала в качестве обладателя почетного звания. В 90-е, когда на экраны вышел сериал "Скорая помощь" (ER), Ноа Уайли вместе с коллегами Джорджем Клуни, Эриком Ла Саллем и Энтони Эдвардсом украсил обложку специального выпуска People "Самые сексуальные мужчины из ER".

У актера немало кинопремий

Что известно об актере

Ноа Страусер Спир Уайли родился 4 июня 1971 года в Лос-Анджелесе. Он дебютировал в кино в 1985-ом, присоединившись к актерскому составу фильма "Страсть в пыли", который не имел успеха ни у зрителей, ни у критиков. Важным для карьеры знаменитости стал 1992 год, ведь именно тогда на экраны вышел кассовый проект с его участием "Несколько хороших парней".

Ноа Уайли сыграл в фильме "Питт". Источник: instagram.com/hbomax

Любовь широкой аудитории Ноа Уайли принесла роль врача Джона Картера в сериале "Скорая помощь", в котором он снимался с 1994 по 2005 годы. Лента принесла актеру пять номинаций на "Эмми" и три на "Золотой глобус". Среди других узнаваемых работ с его участием: "Тени прошлого", "Донни Дарко", "Мне достаточно!" и "Друзья".

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