"Один звонок – и ты..." Украинский актер шокировал, что ему обещали в России за "5 минут удовольствия" и как угрожали местью в Киеве

Украинский актер и звезда драматического фильма "Жар-птица" Олег Загородний вспомнил, что во время работы в России к нему обратился влиятельный мужчина с интимным предложением. За "5 минут удовольствия" артисту предлагали кучу материальных благ, а, услышав от него отказ, начали угрожать поставить крест на карьере.

Как рассказал Загородний в интервью Славе Демину, его даже запугивали тем, что он не сможет устроиться официантом в Киеве. Актер не скрывал, что все это давление заставило его нервничать, но все же от своей позиции он не отказался.

"Когда я был в стране, которая напала на нас, от человека поступило открытое предложение. Он говорил: "У тебя будет просто все: машина, квартира. 5 минут моего удовольствия". Я сказал, что давайте каждый останется при своем. Реакция была плохой. Говорили: "Ты же понимаешь, что сейчас один звонок – и тебя не будет ни в театре, ни на "Мосфильме". Ты даже работу официанта в Киеве не найдешь. И в Лос-Анджелес ты не поедешь, потому что я и там могу", – шокировал знаменитость.

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По словам Олега Загороднего, он прекрасно понимал, что этот человек действительно мог перечеркнуть все его профессиональные достижения. Актер решил не устраивать сцен, а вместо этого вышел из ситуации благодаря спокойному диалогу.

"Я просто сказал: "Я очень уважаю, все вообще классно, офигенно. И мне даже в какой-то мере жаль, что я никак не могу помочь такому талантливому человеку". И на этом все. А внутри было очень страшно", – вспомнил артист.

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Отдельно Загородний высказался и о том, что некоторые люди считают его представителем ЛГБТ-сообщества из-за участия в фильме "Жар-птица", который рассказывает о "запретных чувствах" между двумя мужчинами в разгар холодной войны. Как подчеркнул актер, он не обращает внимания на подобные упреки и продолжит публично поддерживать любые "проявления любви".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что актер Загородний сделал заявление о своей брони и почему ему нужно выезжать за границу.