"Поженились слишком рано": Владимир Дантес намекнул, что разрушило его брак с Надей Дорофеевой

Певец Владимир Дантес намекнул, что одной из причин его развода с Надей Дорофеевой могло стать слишком раннее замужество. По словам артиста, люди нередко достигают определенного возраста, не понимая самих себя, а попытки найти собственную идентичность могут стоить им отношений с теми, кто их любит.

Об этом исполнитель рассказал в интервью "Утра в большом городе". Он также признался, что ему самому непросто говорить о чувствах, ведь за внешней уверенностью часто скрываются уязвимость и страх показать собственные эмоции.

"На самом деле это большая проблема для всех людей нашего возраста – мы поженились либо слишком рано, либо достигли возраста, когда не знали, что с нами происходит. И чтобы найти себя, мы начинаем терять людей, которые нас любили, или отталкивать их, или понимать, что на самом деле мы и не любили", – поделился Дантес.

Артист также назвал себя закрытым человеком, которому сложно озвучивать собственные чувства, даже когда внутри больно.

Артист назвал себя закрытым... Источник: instagram.com/volodymyrdantes Развернуть

"Что значит поговорить? Страшно сказать о своих эмоциях. Я закрытый человек, на самом деле, и мне трудно говорить о чувствах. Мы все можем транслировать, что мы такие крутые, а на самом деле мы ранимы. Нам часто больно, но мы не можем об этом сказать", – объяснил певец.

Напомним, Владимир Дантес и Надя Дорофеева поженились в июле 2015 года, когда ему было 27 лет. Почти через семь лет, 18 марта 2022-го, они объявили о разводе. Тогда бывшие супруги сообщили о решении расстаться, не вдаваясь в подробности личных причин.

Владимир Дантес и Надя Дороф... Источник: Новый канал Развернуть

После расставания с Дорофеевой певец состоял в отношениях с ресторатором Дашей Кацуриной, однако они тоже завершились.

Ранее OBOZ.UA писал, что Владимир Дантес дал редкий комментарий о своей новой возлюбленной и о том, какие договоренности есть между ними.