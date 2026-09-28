Выбраны лучшие песни и клипы 2026 года: кто стал лауреатом престижной премии MTV и получил главные награды

В Лос-Анджелесе (США) состоялась церемония награждения MTV Video Music Awards 2026, на которой были объявлены победители в основных музыкальных номинациях. В этом году статуэтки получили Мадонна, BTS, Тейлор Свифт, Ариана Гранде и другие известные артисты, а среди лауреатов оказалась и композиция южнокорейской группы BTS – SWIM, клип на которую сняла украинская режиссер Таня Муиньо.

Церемония состоялась 27 сентября, а ее ведущим был американский рэпер Snoop Dogg, сообщает People. Наибольшее количество номинаций перед началом имела Мадонна – 13, тогда как Тейлор Свифт претендовала на победу в 11 категориях.

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Мадонна в итоге получила одну из главных наград вечера – ее назвали "Артисткой года". Певица также победила в номинациях "Лучший долгий клип", "Лучшее танцевальное видео", "Лучшая операторская работа" и "Лучшая хореография" за работу Confessions II – The Film.

Не осталась без наград и Тейлор Свифт. Ее клип на песню The Fate of Ophelia победил в главной видеономинации – "Видео года". Артистка также получила награду за лучшую режиссуру за клип Opalite. Кроме того, Свифт стала первой обладательницей новой специальной награды Artist Director Honors.

Співачка LISA

Полный список победителей MTV VMAs 2026:

Лучшая группа – BTS.

Лучший долгий клип – Мадонна, "Confessions II – The Film".

Лучший альбом – Мадонна, Confessions II.

Песня лета – Ариана Гранде, hate that i made you love me.

Клип года – Тейлор Свифт, The Fate of Ophelia.

Артист года – Мадонна.

Песня года – BTS, SWIM.

Лучший новый артист – Сиенна Спиро.

Лучшая коллаборация – Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love.

Лучший поп – LISA, Dream feat. Kentaro Sakaguchi.

Лучший хип-хоп – Cardi B feat. Kehlani, Safe.

Лучший R&B – Бруно Марс, I Just Might.

Лучшая альтернатива – Оливия Родриго, the cure.

Лучшее танцевальное видео – Мадонна, Confessions II – The Film.

Лучший латиноамериканский трек – Bad Bunny, NUEVAYoL.

Лучший K-pop – BTS, SWIM.

Лучший кантри – Элла Лэнгли, Choosin' Texas.

Лучшая режиссура – Тейлор Свифт, Opalite.

Лучшая художественная постановка – PinkPantheress, Stateside + Zara Larsson.

Лучшая операторская работа – Мадонна, Confessions II – The Film.

Лучший монтаж – Сабрина Карпентер, House Tour.

Лучшая хореография – Мадонна, Confessions II – The Film.

Лучшие визуальные эффекты – Ариана Гранде, hate that i made you love me.

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