Выбрана "Мисс Вселенная 2026": представительница какой страны забрала корону и как выглядит в жизни самая красивая девушка мира

В ночь с 24 на 25 ноября в Пуэрто-Рико отгремел финал одного из самых престижных международных конкурсов красоты "Мисс Вселенная 2026". Победительницей юбилейного 75-го состязания стала представительница Пуэрто-Рико – Дженнифер Баррето. Она стала первой матерью и замужней женщиной, получившей этот титул после отмены соответствующих ограничений для участниц.

Она завоевала главную корону "Мисс Вселенная 2026" среди 116 конкурсанток со всего мира, об этом стало известно из официальных социальных сетей конкурса. В список лучших попала и украинка Анна Никонова – она заняла место в топ-30.

Дженнифер Баррето завоевала... Источник: instagram.com/missuniverse Развернуть

Победительницу "Мисс Вселенная 2026" определили по результатам предварительного отбора и создания рейтингов топ-30, топ-12 и топ-5. Участницы продемонстрировали свою физическую форму и сценическую подачу во время конкурса купальников, затем умение сохранять элегантность на состязании вечерних платьев, а также раскрыли культуру своих стран во время шоу национальных костюмов. Анна Никонова, кстати, на этом этапе "Мисс Вселенная 2026" продемонстрировала эффектный образ "Золотая пектораль".

Пуэрто-Рико на конкурсе костюмов. Источник: instagram.com/missuniverse

Однако судьи сосредоточили внимание не только на внешности участниц. Во время интервью в финале конкурса они оценили интеллект, коммуникативные навыки, достижения и общественное влияние, после чего и приняли решение о победительнице.

Судьи сосредоточили внимание... Источник: instagram.com/missuniverse Развернуть

Дженнифер Баррето получила корону "Сияние вечного наследия". Украшение разработал дизайнер Джордж Виттельс в сотрудничестве с парижским ювелирным домом Maison d’OR. Корона изготовлена из 18-каратного белого золота и украшена 3 150 бриллиантами.

Победительница "Мисс Вселенн... Развернуть

Что известно о победительнице

Несмотря на то, что теперь Баррето носит титул самой красивой женщины Вселенной, до этого года она вообще не участвовала в конкурсах красоты. В повседневной жизни пуэрториканка служила в армии США в штате Техас.

Она начала карьеру в 2021 году в программе поддержки семей военнослужащих, где занималась просветительской деятельностью и реагированием на кризисные ситуации. Позже стала специалистом по профилактике проблемного поведения.

В повседневной жизни пуэртор... Источник: instagram.com/jenniferbarretopr Развернуть

Баррето имеет степень бакалавра психологии, а также магистерские дипломы по психологии и социальной работе. Кроме того, она проходила дополнительную подготовку по вопросам психологических травм, защиты детей, домашнего насилия и предотвращения самоубийств.

Не менее важное место в ее жизни занимает семья. Дженнифер замужем и воспитывает семилетнюю дочь. Также она занимается волонтерством в пуэрториканской ассоциации, которая помогает детям с диабетом и их семьям.

Баррето имеет степень бакалавра психологии. Источник: instagram.com/jenniferbarretopr

К слову, в детстве будущая королева красоты увлекалась волейболом и с шести лет мечтала о профессиональной спортивной карьере. Однако из-за травмы правого плеча, потребовавшей хирургического вмешательства, ей пришлось отказаться от этой задумки.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинка впервые в истории стала второй "Вице Мисс" на конкурсе красоты The Miss Globe 2026.