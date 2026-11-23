Носил юбки, целовался с мужчинами и оформил брачный контракт: что скрывает личная жизнь 40-летнего Евгения Клопотенко

22 ноября украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко празднует 40-летие. За годы публичности он успел удивить не только кулинарными экспериментами, но и необычным отношением к моде, откровенными признаниями о собственной сексуальности и нестандартным взглядом на отношения. В 2026 году повар наконец женился на любимой Екатерине Воскресенской, однако еще до свадьбы пара успела договориться об особых правилах совместной жизни и брачном контракте.

Личную жизнь Клопотенко не слишком охотно выставляет напоказ, однако некоторые его заявления и поступки все же привлекали немалое внимание. По случаю юбилея OBOZ.UA вспоминает, что известно об отношениях кулинара, почему он экспериментировал с женским гардеробом, как комментировал слухи о романах с мужчинами и на каких условиях строил семью.

Евгений Клопотенко носил юбки и не обращал внимания на критику

В феврале 2023 года кулинар неожиданно рассказал, что купил себе юбку. Он опубликовал фотографии обновки и объяснил, что носит ее поверх брюк или джинсов. По словам ресторатора, в такой одежде он чувствует себя абсолютно комфортно.

Евгений Клопотенко хвастался... Источник: Скриншот Развернуть

Тогда мнения подписчиков разделились. Одни поддержали эксперимент Клопотенко, отметив его смелость и индивидуальность, другие не поняли такого выбора гардероба.

Впрочем, негативные комментарии не заставили повара отказаться от необычного стиля. В 2025 году он снова показался в юбке, на этот раз сочетав ее с вышиванкой.

В 2025 году он показался в ю... Источник: instagram.com/klopotenko Развернуть

Целовался с мужчинами, но объяснил слухи о своей сексуальности

В 2024 году Евгений Клопотенко ответил на предположения о возможных романтических отношениях с мужчинами. Он не стал отрицать, что у него был такой опыт, и признался: однажды целовался с парнем, чтобы понять собственные чувства.

При этом кулинар подчеркнул, что не испытывает романтического и сексуального влечения к мужчинам.

"Мне нравятся мужчины: мужчины красивые, и девушки красивые. Романтических отношений с мужчинами не было, потому что я на самом деле только открывал свою сексуальность. Позволять себе быть тем, кем ты хочешь, очень трудно, во-первых. Во-вторых, к мужчинам должно быть какое-то влечение и желание. У меня нет к мужчинам влечения и желания. Я однажды целовался с парнем, чтобы понять, каково это. Но это меня не возбуждает, у меня нет такого огня внутри", – пояснил он.

Кулинар подчеркнул, что не и... Источник: instagram.com/klopotenko Развернуть

Тогда же Клопотенко говорил и о будущем отцовстве. Он признавался, что готов к детям и хотел бы, чтобы они были рождены естественным путем. При этом к официальному браку повар относился без особого энтузиазма, считая гармонию и взаимопонимание между партнерами важнее штампа в паспорте.

Называл отношения "эксклюзивными романтическими и сексуальными" и договорился о брачном контракте

В начале 2026 года стало известно, что Евгений Клопотенко сделал предложение руки и сердца своей избраннице Екатерине Воскресенской. А в марте пара дала совместное интервью, в котором рассказала о правилах своих отношений.

Воскресенская объяснила, что они с кулинаром не называют свой союз классическими свободными отношениями. Вместо этого пара договорилась об "эксклюзивности в романтической и сексуальной сферах", хотя и не устанавливает друг для друга строгих ограничений на общение с другими людьми.

Влюбленные обручились в январе. Источник: instagram.com/klopotenko

"Наши отношения, возможно, кому-то покажутся не совсем понятными. Если говорить о конкретике, то люди понимают под свободными отношениями то, что у каждого из нас могут быть другие сексуальные или просто романтические партнеры. Но нет, у нас нет такой договоренности. На данном этапе мы договорились, что состоим в эксклюзивных романтических и сексуальных отношениях. Но никто не говорит, что это не может измениться", – рассказала Катерина.

В частности, влюбленные заговорили о брачном контракте, который решили заключить еще до свадьбы. Инициатором стал именно Клопотенко. Однако, как объяснила его невеста, речь шла не о попытке защитить собственное состояние, а о финансовых гарантиях для семьи и будущих детей на случай непредвиденных обстоятельств.

Свадьба Клопотенко. Источник: Facebook Евгена Клопотенко

"Если описать общий смысл этого, то он в том, чтобы у меня и наших будущих детей были гарантии, что мы сможем и дальше комфортно жить сами, если, не дай бог, что-то случится", – отметила Воскресенская.

А 13 июня Евген Клопотенко сообщил, что официально стал мужем. Свадьба с Екатериной Воскресенской состоялась в киевском ботаническом саду имени Фомина. Даже дождь не помешал молодоженам отпраздновать важное событие.

Для церемонии 39-летний на тот момент кулинар выбрал кремовую вышитую рубашку, юбку-запаску, крайку и любимые кроксы. Образ невесты также дополняли украинские мотивы. В частности, гости поддержали концепцию праздника и пришли в вышитых нарядах.

13 июня Евгений Клопотенко с... Источник: instagram.com/klopotenko Развернуть

Ранее OBOZ.UA писал, что Евгений Клопотенко стал главным мемом Радиодиктанта-2026 и иронично отреагировал на шутки о себе.