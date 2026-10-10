Норвежский блогер станцевал под украинскую песню на границе с РФ и оставил важное послание: россияне в истерике

Популярный норвежский блогер Кетил Крогстад довольно оригинальным образом продемонстрировал солидарность с Украиной. Он исполнил зажигательный танец под трек звезды украинской сцены Jerry Heil "Додай гучності (12 points)" на границе с Россией, а в подписи дал понять, что все попытки страны-агрессора лишить нашу Родину поддержки со стороны союзников будут тщетными.

Соответствующий ролик инфлюенсер опубликовал на платформе Threads. Пост собрал более 10 тысяч лайков примерно за сутки с момента публикации и, конечно же, не остался без внимания разъяренных россиян.

"Россия призвала мир покинуть Киев. Посол Норвегии и другие заявили: "Мы остаемся". Даже несмотря на то, что падали бомбы. Они остаются. Мы танцуем. Мы включаем музыку погромче. 12 баллов Украине с норвежско-российской границы. Вы не одни", – написал блогер.

Кетил Крогстад станцевал под трек Jerry Heil. Источник: Скриншот

Видео Кэтила Крогстада мгновенно нашло отклик у отечественной аудитории. Украинцы начали благодарить блогера за поддержку и, конечно же, не забыли оценить его танцевальные навыки.

Украинцы поблагодарили блогера. Источник: Скриншот

А вот у россиян ролик норвежца отнюдь не вызвал положительных эмоций. Граждане страны-агрессора впали в истерику, поэтому не придумали ничего лучшего, чем начать откровенно оскорблять Крогстада:

"Ну, под*рский танец в заднице мира, конечно же, поможет "окраине" (пропагандистская версия названия нашей страны)".

"Какой же у*бан. Работайте, братья".

"Ах**нная поддержка Украины".

"Боже мой. Мне противно на это смотреть".

Россияне набросились на блог... Источник: Скриншот Развернуть

Ролик вызвал истерику у россиян. Источник: Скриншот

Отметим, что Кетил Крогстад – норвежский блогер, коммуникатор и спикер фонда TEDx, который выступает на темы радости от работы и психического здоровья. Широкую известность в сети он получил благодаря энергичным танцам в разных уголках своей страны. Инфлюенсер создал узнаваемый стиль: почти в каждом ролике он держит чашку в руках и выполняет довольно забавные движения.

Кстати, под трек Jerry Heil он зажигает не в первый раз. В 2025 году Кетил Крогстад объединился с украинским Grand Kyiv Ballet, чтобы станцевать под композицию "Додай гучності (12 points)".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что иностранец, который выучил украинский язык, публично обратился к Каменских и взорвал сеть своей забавной реакцией на ее "кисту".