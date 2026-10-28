Никогда не побеждали: страна, которая четыре года не участвовала в Евровидении, вернется в 2027 году

Северная Македония вернется на песенный конкурс Евровидение в 2027 году после четырехлетнего перерыва. Страна в последний раз участвовала в международном шоу в 2022 году, однако так и не смогла пройти в финал. За всю историю выступлений македонские артисты ни разу не побеждали, а лучшим результатом остается седьмое место.

Как сообщил Европейский вещательный союз (EBU), на Евровидении 2027 в болгарском Бургасе ожидают представителей 36 стран. Помимо возвращения Северной Македонии, среди нововведений – дебют Канады.

В то же время участие Испании и Словении, которые в прошлые годы пропускали конкурс, пока остается под вопросом: EBU предоставил вещателям время до декабря, чтобы окончательно определиться с решением.

Участники Евровидения 2026. Источник: instagram.com/eurovision

О намерении вновь участвовать в конкурсе генеральный директор македонского общественного вещателя Зоран Ристоски сообщил еще в мае 2026 года. Он рассказал о встрече с представителями EBU, после которой заверил, что страна выступит на Евровидении 2027. А теперь ее официально объявили в числе участников.

Ранее вещатель отказался от участия из-за финансовых трудностей. Несмотря на отсутствие представителей страны на сцене конкурса в 2023–2026 годах, македонский вещатель продолжал транслировать шоу.

Известно, что Северная Македония дебютировала на конкурсе в 1998 году. Но впервые могла выступить еще в 1996-м, однако тогда песня певицы Калиопи "Само ти" не прошла предварительный отбор.

До 2019 года лучшим результатом Северной Македонии было 12-е место. Его в 2006 году завоевала Елена Ристеска с композицией Ninanajna. Однако впоследствии этот показатель удалось превзойти.

В 2019 году певица Тамара Тодевска представила песню Proud и заняла седьмое место в финале, набрав 305 баллов по итогам голосования жюри и зрителей. Этот результат до сих пор остается лучшим в истории этой страны на Евровидении.

Последней представительницей Северной Македонии стала Андреа, выступившая в 2022 году с композицией Circles. Она заняла 11-е место в полуфинале и не попала в финал. После этого страна пропустила четыре конкурса подряд.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что страна, которая чаще всего побеждала на Евровидении, отказалась от участия.