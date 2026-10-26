"Никто сейчас к зиме нормально не готов". Виталий Козловский рассказал, чем запасся на случай возможного блэкаута

Певец Виталий Козловский уже позаботился о нескольких вещах, которые могут понадобиться его семье во время зимних отключений света. Дома у артиста есть зарядная станция, свечи и лампочки, однако сам он не берется прогнозировать, насколько сложным будет холодный сезон.

Исполнитель признался в интервью BLIK, что не считает себя полностью готовым к зиме. Несмотря на неопределенность, Козловский старается сохранять оптимизм, а среди необходимого, чтобы пережить блэкауты, упомянул не только бытовые вещи, но и любовь.

"Да никто сейчас нормально к зиме не готов. Живем в режиме ожидания и будем смотреть, как все будет проходить. Насколько будет хр*ново или не хр*ново. Я настраиваюсь на что-то более позитивное, но будем видеть", – рассказал певец.

Виталий Козловский с семьей. Источник: instagram.com/vkozlovsky_music

На вопрос о том, есть ли у него дома все необходимое на случай отключений электроэнергии, артист назвал конкретные покупки. При этом рассуждать о худших сценариях Козловский не стал.

"Есть зарядная станция, свечи, лампочки. И любовь тоже есть – это важно", – ответил исполнитель.

Ранее о собственной подготовке к возможным блэкаутам рассказывал певец Павел Зибров. Его загородный дом под Киевом оборудован сразу несколькими источниками электроэнергии: газовым и дизельным генераторами и солнечными панелями.

Артист отметил, что теперь ему нужно только позаботиться о запасе топлива. При этом Зибров подчеркнул, что зимой важнее всего – сохранить тепло в доме.

"У меня есть газовый генератор, дизельный генератор, панели. То есть, по факту, нужно только топливо. Сейчас оно уже стоит 100 грн за литр. Главное, чтобы в доме было тепло. А все остальное уже можно пережить", – поделился певец.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Козловский купил роскошный внедорожник после многолетней "войны" из-за долга с Кондратюком.