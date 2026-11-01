Неоднозначный Венедиктов возмутился визитом Джейми Ланнистера в Украину, но опозорился из-за выдуманной ссоры между звездами "Игры престолов"

Российский журналист Алексей Венедиктов возмутился приездом в Украину датского актера Николая Костера-Вальдау, известного по роли Джейме Ланнистера в "Игре престолов". Бывшему главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" не понравилось, что знаменитость посетил нашу страну, однако в своих рассуждениях он допустил ошибку: выдумал конфликт между исполнителями главных ролей культового сериала.

Сам Венедиктов на своей странице в Facebook опубликовал якобы цитату исполнителя роли Джона Сноу. В ней тот якобы обратился к Костеру-Вальдау с претензией из-за его визита в Украину, заявив, что актер не должен использовать свою популярность, чтобы занимать чью-либо сторону в войне, о которой якобы ничего не знает. Заканчивалась выдуманная тирада фразой: "Ланнистеры всегда были дерьмом". На это российский журналист отреагировал словами: "Господи ты боже мой..."

Венедиктов возмутился приездом актера. Источник: скриншот

"Я просто хочу сказать: "Эй, Джейми, что за фигня?" Ты не должен использовать свое лицо, чтобы встать на чью-то сторону в войне, о которой ты ничего не знаешь. Перестань делать вид, что тебе не все равно. Хотя знаете что? Ланнистеры всегда были дерьмом", – эту фейковую цитату распространил Венедиктов.

На фейк обратила внимание украинская журналистка Лена Чиченина. Она объяснила, что Харингтон не имеет аккаунтов в социальных сетях и неоднократно публично говорил о нежелании ими пользоваться. Поэтому приписанный ему пост является фейком.

"У Кита Харингтона нет соцсетей – он много раз говорил, что совершенно не хочет с ними связываться и заводить какие-либо аккаунты. И это известно. Но не Веннику из Газпроммедиа", – возмутилась Чиченина в своем Telegram-канале.

Актер побывал возле жилого к... Источник: facebook.com/shumikhin.iegor Развернуть

Пост Венедиктова собрал более 800 отметок "Нравится", но в комментариях много возмущения со стороны украинцев и заявлений о фейковой цитате от самих россиян. Однако Венедиктов по-прежнему верит в свою выдуманную историю, пытаясь высмеивать эти комментарии или игнорируя их.

Напомним, Николай Костер-Вальдау приехал в Украину в качестве посла доброй воли Программы развития ООН. Во время визита он увидел последствия российских обстрелов Киева, побывал на Чернобыльской АЭС, посетил спектакль ветерана российско-украинской войны и пообщался с украинцами. Цель его приезда – привлечь внимание международного сообщества к войне и необходимости поддерживать нашу страну.

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