"Не занял места в моем сердце": Горняк обратилась к Кравцову после вылета из "Холостяка" и намекнула на отношения других участниц вне шоу

Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука, нотариус Христина Горняк, прокомментировала свой вылет из реалити-шоу "Холостяк 15" в седьмом выпуске. Она рада, что не получила розу от баскетболиста Вячеслава Кравцова до того, как между ними вспыхнули сильные чувства, мол, эта история оставила бы шрамы на ее сердце.

По словам Горняк, она пришла на проект с искренним желанием впустить в свою жизнь новые отношения, чего хотели далеко не все ее конкурентки, у которых якобы были романы за кулисами реалити. Эмоциями после ухода из "Холостяка 15" нотариус поделилась в своем Instagram.

Христина Горняк заявила, что... Источник: instagram.com/kristygor Развернуть

"Спасибо Славе за то, что не занял место в моем сердце. Ведь, пересматривая сейчас все эти серии, я четко понимаю, что со временем эта история могла бы оставить в нем шрамы. Хотя вчера, пересматривая момент, где я иду к машине, я даже немного прослезилась. Потому что хорошо знаю, с какими намерениями шла на проект. Я была открыта к знакомству, искреннему общению, новым чувствам. И, была одной из немногих, у кого не было отношений во время проекта, и действительно была свободна сердцем для чего-то нового. Даже среди тех, кто вчера получил розу", – написала Горняк.

Как подчеркнула нотариус, она поняла, что не получит розу от Кравцова, еще во время их диалога перед финальной церемонией выпуска. Вероятно, речь шла об откровенном разговоре, в ходе которого Христина Горняк сравнила отношения баскетболиста и другой участницы, Любови Конате, с "эмоциональными каруселями". Тогда спортсмена откровенно удивило, что за весь период участия в проекте нотариус так и не сформировала четкого представления о его личности.

Нотарка покинула шоу в седьмом выпуске. Источник: instagram.com/kristygor

Напоследок Кристина Горняк добавила, что не держит никаких обид на Вячеслава Кравцова и не обесценивает путь, который они прошли вместе.

"Просто из уважения к себе, к другому человеку и к собственным чувствам благодарю за этот опыт. А Славе желаю быть довольным своим выбором. А дальше время покажет, кто есть кто! Иногда лучше не победить и быть невыбранной!", – высказалась нотариус.

Как Кравцов попрощался с Горняк

В финале седьмого выпуска перед Вячеславом Кравцовым встал выбор: отдать розу Кристине Горняк или Диане Зотовой. Чаша весов склонилась на сторону последней. Баскетболист поблагодарил нотариуса за эмоции, которые она ему подарила, после чего попрощался.

"Ты вдохновляешь меня глубже чувствовать эмоции и смело проживать свои переживания. Но если в начале отношений нет уверенности в человеке, построить что-то крепкое будет очень сложно. Прости меня, но я вынужден тебя проводить", – обратился Кравцов к Горняк.

Перед тем как сесть в автомобиль, нотариус пожелала спортсмену научиться разбираться в людях и замечать важное: "Помнишь, как я говорила, что спортсмены пересматривают матчи, когда ошибаются? Так что приятного просмотра".

Что интересно, именно Христине Горняк предрекали победу в "Холостяке 15", однако, как мы теперь видим, до финала она не дошла.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Христина Горняк уличила одну из участниц "Холостяка" в пророссийских взглядах. Основанием для таких громких заявлений стали архивные комментарии Дарины Заинчуковской ("Электродивы"), в которых она открыто выступала в защиту языка страны-агрессора.