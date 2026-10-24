Не афишировал почти год: победитель "Танцев со звездами" Леонов мобилизовался в ВСУ и раскрыл, где проходит службу

Победитель седьмого сезона шоу "Танцы со звездами" Максим Леонов пополнил ряды Вооруженных Сил Украины. Как рассказал артист, он мобилизовался еще в конце 2025 года, однако не афишировал эту информацию, чтобы не создавать вокруг себя лишний ажиотаж.

Сейчас Леонов служит в 46-й отдельной аэромобильной бригаде в составе Десантно-штурмовых войск. Об этом он рассказал в комментарии для проекта "Наедине с Гламуром".

"Сейчас я прохожу службу в Вооруженных силах Украины в 46-й бригаде десантно-штурмовых войск. Служу с декабря прошлого года. Это исключительно моя позиция, но я решил не хайповать на этом", – поделился танцор.

Максим Леонов не стал вдаваться в подробности о том, на каком направлении проходит службу, однако отметил, что время от времени может приезжать в Киев, получив разрешение командования. В столице он использует свою медийность, чтобы собирать средства на нужды бригады.

Максим Леонов рассказал о службе в ВСУ. Источник: Скриншот

Отдельно триумфатор "Танцев со звездами" подчеркнул, что его решение мобилизоваться было максимально спонтанным. Он считает, что каждый украинец должен быть причастен к отстаиванию нашей независимости, поэтому сделал соответствующий шаг.

"Я считаю, что каждый каким-то образом должен приобщиться к войску. Или своими возможностями, или вступить в него", – высказался артист.

Танцор использует свою медий... Источник: instagram.com/maksleonov_official Развернуть

Что известно о танцоре

Максим Леонов родился в Запорожье. Уже в возрасте девяти лет он начал заниматься бальными танцами и почувствовал в этом свое призвание, хотя поначалу относился к такому направлению деятельности несколько скептически. После усердной работы над собой Леонов стал двукратным вице-чемпионом мира по версии IDSA и вице-чемпионом Украины в латиноамериканской программе.

Телевизионная слава пришла к артисту в 2018 году, когда он принял участие в украинской версии проекта "Танцы со звездами". Тогда он вышел на паркет с ведущей Машей Ефросининой, а в следующем году стал партнером актрисы Елены Кравец. Триумфовать на шоу Максу Леонову удалось в 2020-м, ведь именно тогда он вместе с певицей Сантой Димопулос завоевал победу.

Санта Димопулос и Макс Леоно... Источник: Пресс-служба "Танцев со звездами" Развернуть

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