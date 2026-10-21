Называл Киев "кастрированным", а Крым – российским: где сейчас Владимир Быстряков, работавший над легендарным "Петей Пяточкиным"

Композитор Владимир Быстряков, создавший музыку к легендарным советским мультфильмам, в частности к "Как Петя Пяточкин слоников считал", после начала полномасштабной войны уехал из Украины в Германию. Еще задолго до этого он оправдывал оккупацию Крыма, а в марте 2025 года назвал Киев "кастрированным" из-за переименования улиц, языковой политики и мобилизации.

О его отъезде из Украины и политических взглядах рассказала редактор мультфильмов и переводчица Наталья Гузеева, известная как автор персонажей Капитошки и Пети Пяточкина. В интервью OBOZ.UA она поделилась своим отношением к бывшему коллеге, с которым работала над анимационными проектами.

После начала полномасштабной... Источник: Facebook Владимира Быстрякова Развернуть

"Бистряков – талантливый композитор, и на нашей студии он был очень востребован. Но наибольший спрос на него был прежде всего в России, поэтому Революцию Достоинства и последующее отдаление Украины от российского шоу-бизнеса он воспринял как личную катастрофу. Как и многие другие, кто строил там карьеру. На рубеже эпох такое бывает", – отметила Гузеева.

Она также пояснила, что считает принципиальным вопросом не сам выезд композитора за границу, а его позицию: "Сбежал ли он? Как человек, не подлежавший мобилизации, он имел право уехать и воспользовался им. Но дело не в том, что пожилой человек уехал, а в его позиции. И вот ее я не разделяю. В то же время и среди тех, кто остался в Украине, есть люди с мировоззрением, которое мне чуждо. Не хочу приводить примеры – их можно найти в медиа, которые постоянно кого-то разоблачают".

Среди самых известных работ... Источник: Facebook Владимира Быстрякова Развернуть

Чем известен Владимир Быстряков

Владимир Быстряков родился в 1946 году в Киеве, где получил музыкальное образование в консерватории, а впоследствии работал пианистом Киевской филармонии. Широкую популярность ему принесла композиторская деятельность: он создавал музыку для эстрадных исполнителей, кинофильмов, театральных постановок и мультфильмов.

Среди самых известных работ Быстрякова – музыка к анимационным фильмам "Как Петя Пяточкин слоников считал", "Алиса в Зазеркалье", "По дороге с облаками" и "Остров сокровищ".

Бистряков оправдывал оккупацию. Источник: Facebook Владимира Быстрякова

Как Бистряков оправдывал оккупацию

Бистряков не скрывал пророссийских взглядов и до начала полномасштабного вторжения. В 2017 году в эфире пророссийского телеканала "112 Украина" он заявил, что в Крыму якобы законно провели референдум, а российских военных там не было.

Композитор также возлагал ответственность за начало войны на украинскую сторону. Он утверждал, что войны на Донбассе можно было бы избежать, если бы Украина согласилась на конфедеративное устройство, и отрицал роль России в начале боевых действий.

"Крым у нас был автономной республикой, там законно провели референдум. И никаких автоматов там не было. Была лишь команда из Америки не препятствовать аннексии Крыма. На Донбассе все началось не с России, а с того, что Донбасс выступал за то, чтобы у нас была конфедерация. Если бы у нас она была, если бы не начали с самолетов обстреливать Луганск, войны бы не было. Я уверен", – заявлял музыкант.

Бистряков критиковал Революц... Источник: Facebook Владимира Быстрякова Развернуть

В частности, Быстряков критиковал Революцию достоинства, украинские власти и политику деколонизации. Он также заявлял, что так называемые "черные списки" якобы уничтожают украинскую культуру, а российских военных на Донбассе нет.

За свои заявления в 2018 году композитор попал в базу "Миротворец". Среди указанных на сайте причин – публичная антиукраинская пропаганда, поддержка пророссийских террористических организаций и поддержка российской агрессии против Украины.

После начала полномасштабного вторжения России Быстряков покинул Украину в марте 2022 года и переехал в Германию. Спустя три года после отъезда, в марте 2025 года, он решил поделиться своим новым пропагандистским мнением с общественностью в соцсетях.

После начала полномасштабног... Источник: Facebook Владимира Быстрякова Развернуть

"Меня могут спросить о ностальгии... Итак. Ностальгии не возникает по тому Киеву, каким он является сейчас... кастрированным, переименованным, с запрещенным родным языком (речь идет о русском языке. – Ред.), с ложью в эфире, с задержаниями людей..." – писал композитор.

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