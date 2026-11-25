Названа новая обладательница титула Miss International: что известно о "королеве красоты" из Молдовы. Фото

25 ноября стало известно имя победительницы престижного международного конкурса красоты Miss International 2026. Главной короны была удостоена 26-летняя представительница Молдовы – Елизавета Кузнецова.

Соответствующую информацию объявили на официальной странице конкурса в Instagram. Кузнецова смогла обойти остальных 72 участниц из разных уголков мира, поэтому во время гранд-финала в Токио (Япония) переняла титул Miss International у своей предшественницы, колумбийской модели Каталины Дуке.

Елизавета Кузнецова получила... Источник: instagram.com/missinternationalofficial Развернуть

На решающем этапе соревнования новая "королева красоты" блистала в изысканном приталенном платье с открытыми рукавами, украшенном мерцающими элементами по всей длине. Волосы Елизавета Кузнецова собрала в гладкий пучок, а внешность слегка подчеркнула нюдовым макияжем.

Претендентками на победу был... Источник: instagram.com/missinternationalofficial Развернуть

Помимо представительницы Молдовы, в пятерку лучших вошли: Бриттани Фини (Великобритания), Лаура Глозарова (Чехия), Виктория Косаси (Индонезия) и Кхань Нху Ле (Вьетнам). Украинка Дарья Харитонова, к сожалению, не попала в финал. Имя Miss International Ukraine 2026 не оказалось среди 20 лидеров, однако она все же смогла достойно представить нашу страну на мировой арене.

Дарья Харитонова достойно пр... Источник: instagram.com/missukraine_official Развернуть

Что известно о победительнице

Елизавета Кузнецова родилась в молдавском городе Тирасполь. За ее плечами немалый опыт участия в конкурсах красоты. В 2019 году она завоевала титул "Мисс Молдова" и отправилась представлять страну на Miss World. Тогда добиться высокого результата модели не удалось, однако в 2025 году она вошла в число 25 лучших участниц Miss Earth.

Кузнецова неоднократно участ... Источник: instagram.com/elizaveta_ku.znetsova Развернуть

Теперь Кузнецова впервые принесла Молдове победу на конкурсе Miss International. Как заявила модель, после триумфа она планирует сосредоточиться на четвертой Цели устойчивого развития ООН – "Качественное образование".

"Образование – самый мощный инструмент в борьбе с замкнутым кругом бедности. Я родом из Молдовы и знаю, что таланты есть повсюду, но возможности доступны не каждому. Я хочу стать частью перемен и создавать такие возможности для будущих поколений", – подчеркнула Кузнецова.

Ранее OBOZ.UA рассказал, представительница какой страны забрала корону "Мисс Вселенная 2026".