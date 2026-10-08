Будет учиться не в Украине: Полякова раскрыла, что за профессию выбрала ее 15-летняя дочь, которая отказывалась выезжать за границу

Украинская певица Оля Полякова рассказала, что у ее младшей дочери Алисы уже есть довольно четкие планы на будущее. 15-летняя девочка серьезно нацелена стать берейтором – специалистом, который занимается тренировкой лошадей и обучает верховой езде, поэтому уже даже выбрала учебное заведение, которое поможет ей в реализации мечты.

Алиса собирается учиться в Великобритании после окончания школы. О планах дочери Полякова рассказала в интервью для BLIK.ua.

Оля Полякова рассказала, что... Источник: instagram.com/polyakovamusic Развернуть

"Она вообще учится онлайн. Очень активно занимается конным спортом. Уже выбрала вуз, куда поступит после 11 класса. Это Hartpury – очень известный британский вуз, где обучаются спортсмены, ветеринары, берейторы и все, кто работает в сфере конного спорта. Она хочет стать берейтором", – отметила артистка.

Желание реализоваться в выбранном направлении, похоже, является весомой причиной для Алисы нарушить некий принцип. Недавно Оля Полякова рассказывала, что из-за постоянных российских обстрелов Украины задумывалась о том, чтобы вывезти младшую дочь в более безопасное место, но та категорически отказалась.

15-летняя Алиса ранее катего... Источник: instagram.com/polyakovamusic Развернуть

"Всем родителям подростков хочу сказать: давайте мужаться, держимся. Это наши дети, их просто нужно любить. Это пройдет! Я не могу уехать, потому что у меня есть ребенок – 15-летняя Алиса, которая не хочет уезжать за границу и никуда из дома. И я ничего не могу с этим поделать! Она мне говорит: "Мне 15 лет, ты что, меня в мешок засунешь?", а оставить ее одну я не могу", – отметила певица.

Да и в первые годы большой войны Алису не очень привлекала перспектива оставаться за границей. После начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины девочка уехала в Великобританию, однако очень тяжело переживала разлуку с друзьями, домом и семьей. Она начала настаивать на возвращении на Родину, поэтому в конце концов в 2024 году Оля Полякова и Вадим Буряковский прислушались к просьбам дочери.

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