Родилась в Сибири, мечтала о Голливуде и не может простить Украине: откровенный разговор с украинским режиссером Викторией Трофименко

Режиссер, сценаристка ("Братья. Последняя исповедь", "Гулаг. Эрос русского ума", "Воссоединение" и др.), актриса ("Моя бабушка Фани Каплан"), член Европейской киноакадемии и Союза кинематографистов Виктория Трофименко, как никто другой знает, насколько сложно снимать кино в Украине. Ее проект "Яков" о коммунисте, который спасал односельчан во время Голодомора, попал в список финалистов в категории "Игровые фильмы и сериалы" конкурса "Тысячовесна". Однако по итогам финального питчинга комиссия отдала предпочтение другим заявкам. Сегодня она живет в США, где работает над новыми проектами и продолжает искать финансирование, чтобы все-таки снять фильм о трагических событиях Голодомора 1932-1933 годов.

В откровенном интервью OBOZ.UA Трофименко вспомнила требовательный кастинг для фильма "Братья. Последняя исповедь", его награды на Московском международном кинофестивале и то, как режиссер Никита Михалков со сцены выступил в защиту Олега Сенцова.

Также художница рассказала, какие эмоции испытывает, когда приезжает в Украину, почему до сих пор не удалось отпустить обиду, и назвала фильмы, которые считает достойными внимания, – далее.

Виктория выехала из Украины накануне войны. Источник: Из личного архива

Об участии кинопроекта "Яков" в конкурсе государственной инициативы "Тысячевесна"

– Для меня это очень болезненная тема. Каждый раз, когда я иду на питчинг, у меня возникает странное чувство. Раньше я чувствовала себя "воином", хотя и в современных условиях это слово вообще неуместно, но сейчас этого ощущения уже нет. Я настолько разочаровалась, что мне кажется, будто это уже граничит с мазохизмом, поэтому больше не хочу участвовать в подобных конкурсах и питчингах. Возможно, со временем я буду думать иначе, но сейчас для меня это такая травма, что я не хочу снова переживать этот опыт. Я даже не могла дышать. Такая безысходность, будто все время соскребаешь себя с асфальта. Мне очень жаль, что на государственном уровне Украина не заинтересована в поддержке проекта о Голодоморе. Но это реальность, с которой я столкнулась.

Спектакль "Яков" расскажет р... Развернуть

О важности темы Голодомора и почему решила доверить ее в спектакле "Яков"актерам именно Ивано-Франковского драмтеатра

– Я решила, что хочу донести эту историю до зрителя. Она настолько важна для меня, что уже не удерживалась внутри – ей непременно нужно было "выйти в люди" в любой форме. А позже, когда найдутся деньги на кино, будет и кино.

На самом деле я не вела переговоров со многими театрами. Поскольку это национальный театр с сильным актерским составом, он был идеальным вариантом. Когда-то я уже работала с актером Романом Луцким, поэтому эта команда мне близка. К тому же у нас с режиссером Ростиславом Держипильским уже был опыт профессионального взаимодействия, поэтому я могла обратиться к нему напрямую и все обсудить.

Мне хотелось посмотреть на Голодомор не глазами жертвы обстоятельств, а с позиции человека, способного взять ответственность за собственные ошибки. Я стремилась увидеть в этой истории не наше поколение, а предшественников: тех, благодаря кому мы выжили, но из-за кого порой и оказались в той ситуации. Нельзя оценивать прошлое с точки зрения сегодняшнего дня – мы не можем быть объективными, потому что уже знаем финал. Чтобы понять, почему это произошло, нужно погрузиться в ту эпоху, в исторические условия, предшествовавшие трагедии, и попытаться почувствовать себя на месте людей того времени. Вместе с нашими персонажами, которые делают определенный выбор на основе собственного прошлого, психофизики и жизненных обстоятельств, мы проживаем эту историю. А какие выводы сделает зритель, будет зависеть от него самого. Если бы наши прадеды не выжили во время Голодомора, нас бы сейчас здесь не было.

Для меня эта история очень важна и близка, потому что, как и у большинства украинцев, в моей семье были люди, погибшие во время Голодомора. Я занимаюсь ею уже много лет. Эта история требует кинополотна, потому что мы не можем говорить о таком большом, глобальном явлении, закрывая глаза на то, что были люди, искренне верившие в коммунизм. Архивист Виктор Козирис, который живет в селе Великий Хутор, где произошла история Якова Дробота, давал мне читать архивы, поэтому могу точно сказать, что его сторонников было достаточно, но на то были свои причины. И это тоже интересно исследовать. В этой истории нет однозначно хороших и плохих. Она о живых людях, которые совершают ошибки, сталкиваются с их последствиями и пытаются их исправить.

Россияне приезжали в Украину... Источник: Из личного архива Развернуть

Как проходил требовательный кастинг в фильм "Братья. Последняя исповедь" и почему покойный российский актер Петр Мамонов отказался в нем сниматься

– Мы тогда победили на самом первом в истории питчинге Госкино. Сценарий я написала еще в 2008 году, и пять лет у меня ушло на поиски финансирования и грантов. В 2011 году все привлекали российских актеров, потому что это приносило деньги и позволяло продать фильм на постсоветское пространство. Украинские реалии таковы – из-за небольшого населения и малого количества кинотеатров у фильма, рассчитанного только на наш рынок, очень мало шансов окупиться, разве что он совсем дешевый. А чтобы фильм окупился, нужны более крупные рынки сбыта. Именно такой была логика у всех до 2014 года. Ну и люди ходили только на российских актеров. То есть если в фильме не было российского актера, зритель на него не шел. Таковы были реалии рынка. Россияне приезжали в Украину зарабатывать. Не было уважения к своему продукту. Таким был исторический период в нашей стране.

Россияне всегда приезжали в... Источник: Из личного архива Развернуть

Кино – это бизнес-продукт. Когда ты вкладываешь деньги, ты берешь на себя ответственность и должен их вернуть и заработать. В Штатах это необходимость, потому что иначе следующий проект не сможешь запустить. Я хочу создавать авторское кино, которое будет приносить миллионы, в том числе и мне. Мне неинтересно быть скромной, голодной и побираться на паперти. Я не скромная, мне нужно много. Мне есть что дать зрителю, и я готова вкладывать в это свое время, энергию, талант, опыт – все то, что развивала годами, приобретала за годы кристаллизации, потерь, ошибок, успеха, чтобы сегодня давать стабильный результат. Это называется профессионализм. И я хочу, чтобы мой труд монетизировался.

Для меня деньги – это еще и вопрос самооценки. Когда зритель покупает билет, он показывает, что ему интересно мое кино и он готов за него платить, ему не жалко заплатить за этот опыт, он хочет пережить его в кинозале. Это его способ сказать: мне нужно твое кино. Такая обратная связь дает уверенность двигаться дальше. Соответственно, нужно учитывать не только то, чего ты хочешь, но и обратную связь от зрителя.

Я трачу на проекты годы жизни и хочу, чтобы мой труд был достойно оценен. Это не хобби в свободное время, это моя профессия, которая отнимает все мое время и энергию. Если кто-то говорит, что деньги не важны, то как он собирается снимать кино? Как платить целой армии людей, задействованных в производстве? Это же мини-фабрика. Кино требует бюджетов. Иначе разве что снимать самому для себя на телефон.

Я открыла для себя невероятн... Источник: Из личного архива Развернуть

Возвращаясь к "Братьям", я, как и все, еще рассматривала российских актеров, точнее, только Петра Мамонова, потому что роль Войтка – специфическая. Он как раз снялся в фильме Павла Лунгина "Остров", и я, честно говоря, очень его добивалась. Он был выдающимся актером. Я очень настойчивая: если уж что-то себе вбила в голову, должна своего добиться. Поэтому мы с кастинг-директором Аллой Самойленко нашли его и приехали в Харьков, где он как раз выступал с концертом. Но Мамонов отказал, потому что увидел в сценарии что-то антирелигиозное. Тогда я решила, что если не он, то звезда мне не нужна.

Я сказала продюсерам Максиму Асадчему и Игорю Савиченкову, что мы не будем брать звезд, а будем открывать новые украинские имена. Максим пошел на двойной риск, поверил в дебютантку-режиссера и в актеров-дебютантов, которых я привела за собой. Известные отечественные актеры мне не подходили, потому что в них чувствовалась некоторая искусственность. Из известных у нас был только Виктор Демерташ. Все остальные – Роман Луцкий, Николай Береза, Вероника Шостак, Наталка Половинка, Олег Мосийчук – открылись именно в этом фильме. Кто-то метко заметил, что в "Братьях" нет главных ролей. Там все главные. Каждого актера мы искали как иголку в стоге сена, и каждый пришел в проект своим уникальным путем. Я уверена, что ни в ком из них не ошиблась. У нас возникло полное взаимное доверие, а в работе это ключевое.

Именно после этого фильма я поняла: все в жизни происходит к лучшему. Я открыла для себя невероятных украинских актеров и поняла, что для меня главное – уметь доверять себе и Вселенной. Даже если новый проект сейчас так долго не запускается, возможно, для него тоже готовится что-то лучшее. Но тут важно не передержать: вино должно настояться, но не превратиться в уксус.

И очень часто ты приходишь на площадку уже готовым умирать. Ты эти деньги такими способами находил, выбивал, всех убеждал, что уже просто хочется лечь и умереть, а тебе еще надо кино снять.Для тебя все только начинается. Но я от этого кайфую, я без этого не могу. Даже если бы у меня были все деньги мира, даже если бы я была мультимиллиардершей, я бы все равно этим занималась (улыбается).

Виктория открыла украинских... Источник: Из личного архива Развернуть

Об участии первого фильма на гуцульском диалекте "Братья. Последняя исповедь"на конкурсе Московского международного кинофестиваля в 2014 году, где он получил две награды и российскую аудиторию, которая восприняла сюжет о вражде двух братьев как прямую аллюзию на тогдашние отношения между Украиной и Россией

– Я считаю, что тогда мы сделали фальстарт. Только закончив монтаж, открыли календарь, и первым в списке был фестиваль в Индии в конце года. Так делать нельзя, это была наша большая ошибка. Сейчас, имея опыт, я понимаю: стоило подождать и стартовать в начале 2014-го. А так мы состарили фильм на самом старте. Фестивальная жизнь картины длится год, если начинаешь в конце года, ты, по сути, ее хоронишь. Мы отправили заявку в Индию, и нас сразу взяли в конкурс. Там нас заметил отборщик Московского кинофестиваля. Это был конец 2013 года – войны еще не было, в Украине только начинался Майдан. Я сначала вышла на протесты, а потом полетела в Индию.

О России тогда вообще речи не шло, ведь сценарий писался по книге шведского писателя Торгни Линдгрена "Шмелиный мед". Когда они начали сравнивать, я говорила, что это шведская история, тут нет ничего общего. Мне и в голову не приходило, что такое возможно. Много лет назад, читая эту книгу, я почувствовала, что что-то во мне отозвалось, хотя тогда сама этого не осознавала.

Когда пришло время туда ехать, уже началась оккупация Крыма, а Олег Сенцов был в тюрьме. Мне было страшно, ситуация казалась крайне сложной. Мы долго советовались с продюсером по скайпу, и он сказал: "У нас не комедия, а серьезная история. Надеваем футболки "Миру – мир" и едем, возможно, нам удастся что-то изменить". В одном из интервью я призвала россиянок не отправлять детей в Украину, мол, общей мобилизации еще нет, вы можете выйти на протест, как это делают женщины на западе Украины. После показа фильма мы вернулись домой, а позже узнали, что нам присудили приз.

Ехать за наградой в такой ситуации было неправильно, однако терять прямой эфир на всю Россию не хотелось.Тогда продюсер Игорь Савиченко предложил использовать эту возможность, чтобы попросить главу Союза кинематографистов Сергея Трымбача со сцены призвать к освобождению Олега Сенцова. Мы как раз искали выход на режиссера Никиту Михалкова, который был связан с Путиным, и пазл сложился. В прямом эфире Трымбач, несмотря на страх, публично обратился со сцены, получая нашу награду, с призывом освободить Сенцова. Михалков вышел на сцену и сказал, что поддерживает украинских кинематографистов. Тогда казалось, что это победа, хотя она, к сожалению, ничего не изменила, и Олег провел за решеткой еще много времени.

Позже в соцсетях нас критиковали за поездку в Россию. Но, во-первых, мы хотя бы пытались что-то сделать. Во-вторых, украинские журналисты, которые были там на пресс-конференции, не ожидали от нас такой смелости и потом в личных сообщениях признавались, что это было очень мощно. Я была одета в вышиванку, а актриса Наталка Половинка – в одежду в стиле украинского барокко. Своей вышиванки у меня на тот момент, честно говоря, не было. Я попросила ее у художницы по костюмам, и она дала мне рубашку своей бабушки. Когда на пресс-конференции журналистка спросила меня: "За что вы не любите россиян?", я ответила ей, что когда у них был "Норд-Ост" (теракт, который произошел 23–26 октября 2002 года в Москве, когда вооруженная группа под руководством Мовсара Бараева захватила около 900 зрителей, актеров и работников Театрального центра во время показа мюзикла "Норд-Ост") или Беслан (захват заложников в школе города Беслан в Северной Осетии, который длился с 1 по 3 сентября 2004 года во время торжественной линейки ко Дню знаний. По официальным данным, в результате атаки и последующего штурма погибли 334 человека) в Украине был траур. На какое-то время воцарилась тишина. Но журналистка не унималась, тогда меня захлестнули эмоции, и остановиться было уже трудно, поэтому я продолжила:"За более чем 20 лет Независимости у нас не было ни одной войны! Вы же из них не вылезаете! Не мы пришли к вам с топором войны, а вы к нам!".

После этих слов весь зал зааплодировал, а ее просто вывели. На этом провокационные вопросы закончились. Украинские журналисты, которые там были, все это видели и запомнили. Поэтому после возвращения к нам не было никаких претензий, потому что все поняли нашу позицию.

Я считаю, что на тот момент эта поездка была правильной. Мы попытались что-то донести, что-то изменить. Когда к нам подходили россияне, я видела в них полную неспособность действовать, тотальное бессилие. Это было очень грустно. Именно это нас и отличает: мы чувствуем свою силу и способность действовать, а у них эта инициатива подавлена поколениями. Легко судить с территории свободы, нам этого не понять.И я не хочу когда-нибудь это понять, потому что не хочу оказаться в той клетке, в тех условиях. Как режиссер и человек, работающий с психофизикой, я понимаю эту структуру. Понимаю, но не принимаю и не хочу принимать.

О рождении в России, тамошних родственниках и переходе на украинский язык

– Я родилась в России, в Сибири. К сожалению, с тамошними родственниками сейчас не общаюсь. Мама родом из Харьковской области, а род отца – из Сумской области. Когда-то мамина семья оказалась в Казахстане, потом в Сибири, но всегда мечтала вернуться домой.Моя прабабушка всю жизнь разговаривала на украинском даже на чужбине, а когда в 80 лет приехала к моим родителям в Украину, то была невероятно счастлива.

Моим первым языком был украинский, ведь раннее детство прошло на Черкасчине, где все вокруг говорили на нем. Но когда мне было шесть лет, мы переехали в Киев, и все изменилось. Основным языком дома стал русский. Я пыталась перейти на украинский еще после 2014-го. Но в Киеве все окружение было русскоязычным, поэтому сохранить язык оказалось очень трудно. А после полномасштабного вторжения я уехала за границу, и соблазна вернуться к русскому уже не было. В семье я сразу установила это как данность: мы с ребенком говорим на украинском языке. В то же время в профессии я всегда работала только на украинском и английском языках. Кроме того, я окончила школу и два университета, где обучение велось на украинском. Даже до большой войны все сценарии я писала на украинском.

С собой из Украины Виктория... Источник: Из личного архива Развернуть

О начале полномасштабного вторжения, переезде в США и обиде, которая не отпускает

– До последнего не верила, что начнется большая война. Подруга из Австралии писала мне и уговаривала уехать, мама дома тоже настаивала. Я с ней даже поссорилась, доказывая, что это все глупости. Мне нужно было готовить проект и заниматься работой. Помню солнечное воскресенье накануне. Я листала телеграм-каналы, смотрела на хорошую погоду и думала: "Боже, какая война?". Но вдруг мне попалось в каком-то канале видео Жириновского, который с трибуны говорил: "22.02.2022 в четыре утра мы танками войдем в Украину". Я поняла, что это уже правда. Они же 08.2008 вошли в Грузию, больные люди, руководствующиеся нумерологией. Во мне проснулась какая-то животная интуиция... Я осознала, что у меня ребенок, которого нужно защитить.

Мы собрались за сутки, ехали в поезде, и помню, мама тогда сказала, что есть ощущение, будто мы запрыгнули в последний вагон. Уже в поезде я открыла карту, потому что даже не имела четкого плана. Понимала только одно: если начнется большая война, нужно искать ближайшую границу, которую можно пересечь пешком, потому что машины у меня нет. Таким оказалось направление на Ужгород.

С собой взяла только маленький чемодан для ручной клади, куда собрала только жесткие диски со своими работами и детские фотографии, даже камеру не брала. Тогда я осознала свои истинные ценности. Больше всего меня пугала мысль, что оккупанты войдут в мою квартиру и будут копаться в фотографиях.

Сначала я прожила в Чехии полгода. Все время работала, потому что понимала: надо как-то жить дальше. А через несколько месяцев получила электронное письмо из Техасского университета в Остине. Меня пригласили подать заявку на годичную программу Visiting Scholar как писательницу. На тот момент не я выбрала Америку – Америка выбрала меня. Как и где они меня нашли, я не знаю. А когда приехала, оказалось, что меня здесь знают: люди читали статьи, в университете изучали мои работы. Я была чрезвычайно удивлена, и мне было очень приятно. Ты сидишь в Киеве на Троещине, тебе не дают денег на кино, и после каждого отказа думаешь, как жить дальше. А оказывается, в мире тебя знают. Это очень изменило мою самооценку и прибавило уверенности.

В Штатах Виктория преподавал... Источник: Из личного архива Развернуть

Конечно, я и до этого была достаточно уверенным в себе человеком: я состоялась в Украине и профессионально, и социально, у меня есть определенные репутационные достижения. Как бы сложно ни было, я не жалуюсь. Но то признание тогда меня действительно спасло. Менее чем за два года я запустила полнометражный фильм в США, хотя в Украине не могла сделать этого почти десять лет. В конце концов я поняла: меня всегда манил мировой рынок и мировой Олимп. Еще в 2012 году я плакала в кинотеатре от заставки Paramount (улыбается), было ощущение – вот мой дом, я должна быть там, и это казалось таким недосягаемым, что хотелось плакать от бессилия получить желаемое. Я страстно хотела попасть в эту индустрию, там, в далеком и таком желанном Голливуде, но боялась даже озвучить эту мечту, потому что она казалась недостижимой. Сейчас впереди много работы, но это только разжигает мой профессиональный азарт.

Мне до сих пор больно от другого: почему так трудно было реализоваться в родной стране?Но я верю, что усилия, вложенные здесь, дадут гораздо более мощный результат. Я не скрываю, что обижена, и считаю, что имею на это право – слишком долго мне было трудно и бесперспективно. Я ценю вложенные средства и возможность работать, но и сама отдала немало: преподавала в университете, делилась знаниями с новыми режиссерами. Не хочу сводить счеты, однако считаю, что наш вклад был взаимным. Мы тогда с Пронто фильмом рискнули и пошли непопулярным путем. Я сняла кино на украинском языке, на диалекте, когда все снимали на русском. Да, мне больно, что это как-то обесценили, будто этого и не было.

Об американском проекте Bonding ("Воссоединение") и участии российских актеров в иностранных фильмах

– Это сугубо американский продукт, собственно, такой и была цель. В Bonding я была соавтором и режиссером. Мы с продюсером выбирали американского сценариста, правда, у меня был украинский оператор. Английским я владею как носитель, но не настолько свободно, чтобы писать сценарии, вернее, именно диалоги на английском – мое слабое место. Я занимаюсь скрипт-докторингом на английском, свободно владею языком, однако писать – это несколько иной уровень.

У меня не было российских ар... Источник: Из личного архива Развернуть

Когда я вошла в этот проект, я очень сильно его масштабировала. Он стал значительно амбициознее той истории, в которую я изначально ввязалась. В целом я по сути очень масштабный человек. И все, за что я берусь, обычно сильно разрастается и становится глобальным. Американский рынок рассчитан на крупные, масштабные проекты.

Каждый сам для себя решает, кого он снимает и что этично. Ты же режиссер, в конце концов именно ты утверждаешь актеров. У меня не было российских артистов в фильме Bonding, только американские. Если бы я хотела работать с российскими артистами, я бы, наверное, сейчас была в России. Но я в Америке и хочу строить здесь свою карьеру, свет клином на россиянах не сошелся.

Какие фильмы украинского кинематографа считает достойными внимания

– Из последних мне очень понравились "Серые пчелы"Дмитрия Моисеева, "Медовый месяц"Жанны Озирной, "Ты – космос"Павла Острикова и документальный фильм "Милитантропос" (режиссерская работа Елизаветы Смит, Алины Горловой и Семена Мозгового). Считаю, что война, несмотря на всю травматичность, открыла в Украине невероятную плеяду операторов. Это своеобразная защитная реакция творческих людей – обостренное зрение, которое помогает видеть и фиксировать прекрасное даже во времена полного разрушения.

О становлении как режиссера

– Моя подруга, актриса Евгения Непиталюк, говорила, мол, все люди начинают с короткого метра, а Вика начала с полного метра документального кино. "Назад домой" была моей первой работой, которую я вообще сняла, еще не обучаясь режиссуре, о репатриации крымских татар, болгар, греков и немцев. И это было полностью за собственный счет. То есть фильм никем не финансировался. Мне было где-то 24 или 25 лет, и я помню, продюсер принес ленту в кинотеатр в Сохо, в Лондоне, предлагая показать ее, и после просмотра его переспросили: "Это ее первый фильм?". Услышав утвердительный ответ, сказали, что покажут его. И фильм шел в ограниченном прокате в Британии, многие тогда впервые услышали историю крымских татар. Поэтому я могу точно сказать, что это исторический факт: в кинотеатре в Сохо состоялся первый ограниченный прокат моей работы. Тогда они увидели во мне перспективу. Потом я все же поступила в университет. Во время монтажа этого фильма стало понятно, что было бы неплохо получить профессиональное образование именно в этом направлении, поэтому у меня два образования: по первому я менеджер международного туризма, а по второму – режиссер.

О чувствах и эмоциях, когда приезжает в Украину

– Я живой человек, я боюсь. Когда ложилась спать, все время крутилась мысль: если уж что-то случится, пусть убьет сразу. Но люди живут в этом постоянно. Вокруг гремит, взрывается, стоит канонада. Я понимаю людей, которые просто спят дальше, потому что сама была в таком состоянии. А какие варианты? В моем районе нет ни бомбоубежищ, ни метро.

Мне трудно сказать, где сейчас мой дом. Границы как-то размылись, мне уже везде дома. Мне больно за Украину, я чувствую себя частью этого процесса, и где бы я ни была – максимально включена в это пространство. Но мой дом там, где я могу заниматься своей профессией. Если на Луне – я буду дома на Луне, если на Марсе – то на Марсе. Единственное, что я знаю точно: я не поеду снимать в Россию. Я точно не поеду снимать ни в одну диктатуру и не буду работать на пропаганду. Это не моя органика, потому что я хочу говорить то, что сама считаю нужным. Например, я хочу снимать о Голодоморе, и это соответствует нашей национальной идее, для меня это искренне и органично. Я так чувствую как режиссер. Моя работа – это, условно говоря, служение призванию или, рискнем сказать, разговор с Богом через камеру.

В Штатах я преподавала режиссуру в одном из лучших государственных университетов страны – Техасском университете в Остине (его лицом является актер Мэттью Макконахи). Я часто рассказывала одну историю и тамошним студентам, и своим студентам в Украине – о том, как конкистадоры приплыли в Америку, а местные жители их не видели, потому что не могли распознать корабли. И только шаман видел очертания корабля, но не мог его описать, а показывал жестами что-то непостижимое для остальных, потому что в их мире такого предмета не было.

А этим летом я снимала кино в Австралии. Я сказала местному проводнику, что хочу увидеть кенгуру, и он привел нашу группу в долину. Смотрю: обычная долина, деревья – и никого. Где же кенгуру? А он удивился, мол, да вот же они! Я начинаю всматриваться и вдруг начинаю различать их. Конечно, я видела кенгуру в зоопарке, но в дикой природе мой мозг не распознавал целое стадо. Пока тебе не укажут пальцем, ты не наведешь фокус. А когда присмотришься, то понимаешь, что это же не коряга, это кенгуру! Оно движется прямо перед глазами, но ты не видишь, потому что в твоей картине мира этого образа еще нет. Зато, увидев впервые, дальше замечаешь мгновенно, потому что в сознании уже есть готовая форма. Тогда меня озарила аналогия с историей о конкистадорах и коренных американцах, которые не видели кораблей, потому что их не было в их картине мира.

Это очень точная метафора моей профессии. Я считаю, что режиссер – своеобразный шаман, который выводит на свет неизвестное, несказанное и невысказанное. То, что уже назрело в воздухе, но чего другие еще не замечают. Возможно, я и сама не до конца осознаю то, что вижу, но моя задача – донести это до людей, предупредить их. В этом я вижу свою социальную функцию и социальную функцию искусства в целом. Я не утверждаю, что это истина в последней инстанции и что все должны думать так же. Это просто мой взгляд, моя жизненная позиция и способ существования. Возможно, когда-нибудь я пойму, что ошибалась, или изменю мнение, но по крайней мере последние 20 лет в этом вопросе оно остается неизменным.

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