Народный артист Алексей Гнатковский обозначил горькое будущее для русскоязычных детей в Украине и объяснил, зачем нужны штрафы

Народный артист Украины Алексей Гнатковский считает, что русскоязычным детям в будущем придется столкнуться с последствиями своего выбора языка общения. По его мнению, украинский постепенно станет языком успешных людей и элит, тогда как русский будет ассоциироваться с маргинальной средой.

В то же время актер убежден: государственная языковая политика должна предусматривать финансовые санкции за нарушения, но в общении с людьми, которые из-за войны переехали в другие регионы, важно проявлять человечность.Об этом он рассказал в интервью "Пряма червона", где также высказался о "языковых патрулях" мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива и объяснил, почемуне поддерживает агрессивное отношение к русскоязычным переселенцам.

Отдельно Гнатковский выразил обеспокоенность тем, что дети продолжают общаться на русском. Он убежден: родителям стоит уже сейчас позаботиться о том, на каком языке будут говорить их сыновья и дочери, ведь впоследствии это может повлиять на их положение в обществе.

По мнению артиста, украинский язык будет все больше определять социальную среду и возможности человека, тогда как русскоязычные дети рискуют столкнуться с осуждением и неприятием. Он предполагает, что во взрослом возрасте им может быть неловко из-за такого общения, а сами они будут ощущать потребность наверстывать то, чего родители не заложили в детстве.

"Мы – украинцы, у нас будет украинская Украина, и она будет успешной. И поэтому, если бы родители мыслили стратегически, они уже готовили бы детей к тому, что будет... А иначе ребенок будет потом мучиться. Он вырастет, пойдет в школу, а потом в институт, и ему будет стыдно. Ему будут говорить: "о, москаль" или "кацап", – отметил Гнатковский.

Он также сравнил будущее отношение к русскоязычным украинцам с прежним предубеждением по отношению к людям, которые говорили по-украински в городах. Если раньше украинский язык могли воспринимать как признак провинциальности, то теперь, прогнозирует актер, общественные представления будут меняться в противоположном направлении.

Актер сравнил будущее отноше... Источник: instagram.com/oleksiygnatkovskiy Развернуть

В частности, Гнатковский разделяет языковой вопрос на две составляющие: человеческую и государственную. Первая, по его убеждению, должна основываться на понимании и уважении, ведь принудительное убеждение будет лишь провоцировать сопротивление.

В то же время к государственной политике артист призывает подходить жестко. Он напомнил, что на протяжении столетий украинский язык систематически вытесняли, а людей преследовали и физически уничтожали за его использование.

"Вопрос языка я разделяю на две части. Это – человеческая и государственная история. Человеческая история должна быть человечной. Если ты будешь кого-то насильно в чем-то убеждать, это вызовет только сопротивление. А государственная – жесткая. Почему? Потому что нашу речь насильно вытесняли, вытесняли в советскую эпоху и во время российской имперской оккупации. Это 300-400 лет. Людей за то, что они говорили на украинском языке, называли детей украинскими именами, писали пьесы с украинскими авторами, создавали украинскую музыку, убивали", – объяснил актер.

Именно поэтому он считает, что государство должно вводить санкции за нарушение языкового законодательства. В качестве примера Гнатковский назвал штрафы, ведь финансовая ответственность, по его мнению, может стать действенным способом повлиять на поведение людей.

Актер считает, что государст... Источник: Instagram Олексия Гнатковского Развернуть

"У государства должен быть ряд санкций. На мой взгляд, лучшие санкции – это деньги. – отметил он. – Когда ты понимаешь, что будешь нарушать и за это платить, то не будешь этого делать".

В то же время артист подчеркнул, что нельзя переносить государственную жесткость на личное общение. В частности, он вспомнил украинцев, которые из-за российской агрессии были вынуждены оставить родные дома и переехать в Ивано-Франковск. По словам Гнатковского, эти люди пережили потерю жилья, а некоторые – и близких, поэтому встречать их агрессией из-за языка недопустимо.

"Те, кто приехал во Франковск, – они приехали не от радости. Они приехали из-за беды. Люди потеряли дома, родных. И тут говорить с ними агрессивно? Наоборот, дело каждого украинца, неважно, Франковск это, Киев или Краматорск, – открыть свои двери и принять как можно больше", – сказал актер.

Стоит отметить, что это не первое заявление Гнатковского о языковом вопросе. Ранее в интервью OBOZ.UA он уже подчеркивал важность перехода на украинский для тех граждан, которые выросли в русскоязычной среде.

Гнатковский обращал внимание... Развернуть

"Наше общество переформатируется, украинский будет языком элит, а кацапский – языком маргинала. Два мальчика не виноваты, что говорят по-русски, это их неосознанный выбор. Может, у них родители алкоголики или наркоманы, семья неблагополучная или просто необразованная. Если родители необразованные, то и дети будут такими", – объяснял актер.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году Гнатковский обращал внимание на языковую ситуацию в украинских школах. В частности, он критиковал случаи, когда учителя проводят уроки на украинском, но на переменах переходят на русский, подавая детям противоречивый пример. Тогда актер призвал родителей и педагогов лично участвовать в украинизации, а не ждать, пока все изменения обеспечит государство.