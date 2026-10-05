Народная артистка Смородина раскрыла секрет своей "дешевой" квартиры рядом с Офисом Президента

Народная артистка Украины Людмила Смородина рассказала, как приобрела квартиру в центре Киева буквально за половину суммы, которую в то время просили за подобное жилье. Квартира расположена недалеко от Офиса президента на Банковой, а ее предыдущая владелица несколько раз отказывалась от продажи.

Об этом ведущая актриса Театра Франко рассказала в интервью Алине Доротюк. По словам Смородиной, квартира стоила около 43 тысяч долларов, тогда как аналогичное жилье в этом районе продавали примерно за 65 тысяч.

Причина такой цены, как объяснила артистка, была связана с предыдущей владелицей. Женщина очень любила квартиру и несколько раз возвращалась в нее после того, как выставляла жилье на продажу. В конце концов сын убедил мать окончательно переехать, поскольку она уже плохо себя чувствовала.

"Она стоила 43 тысячи долларов. Это было в то время, когда квартиры стоили 65 тысяч и дешевле не было. Как мне объяснила брокер, она продавалась очень много раз", – рассказала Смородина.

По ее словам, это была уже четвертая попытка продать квартиру. Предыдущие три раза владелица передумывала, но на этот раз семья настояла на переезде.

"Это судьба, это кто-то там сделал мне подарок", – сказала актриса.

Причина такой цены была связ... Источник: кадр из интервью Развернуть

Смородина вспомнила, что в тот момент как раз искала жилье после того, как они с мужем продали квартиру на Золотоворотской. Часть денег нужно было потратить на другую недвижимость, а средства на будущую квартиру актриса фактически хранила "в воздухе", боясь положить их в банк.

По ее словам, она даже повсюду носила с собой значительную сумму наличных. Однажды это едва не обернулось потерей всех денег.

Во время одной из репетиций в театре Смородина оставила пакет с деньгами под сиденьем в первом ряду. После репетиции она пошла с коллегами выпить кофе и только там вдруг вспомнила о деньгах. Актриса вернулась в театр, боясь, что все потеряла. Но вдруг увидела, что пакет упал за приподнятое сиденье и его никто не забрал.

"Пакета нет, но сиденье приподнято. Я заглядываю: пакет упал и застрял там. Но если бы я пришла позже, то наши уборщицы забрали бы пакет, подумали бы, что это какой-то мусор, и выбросили бы", – рассказала она.

Людмила Смородина проживает... Источник: facebook.com/smorodina.lyuda Развернуть

После этого директор-распорядитель театра предложил спрятать деньги в его сейфе. Именно там они и оставались, пока Смородиной не предложили приобрести квартиру недалеко от Банковой.

Риэлтор пришла к актрисе во время репетиции под проливным дождем и стала уговаривать ее посмотреть один из вариантов. Сначала Смородина была убеждена, что жилье ей не подойдет, ведь раньше она видела гораздо более дорогие квартиры.

Однако, когда артистка зашла внутрь, ее мнение изменилось. Она увидела длинный коридор, который напомнил ей прежнюю квартиру, и сразу решила, что хочет там жить. В результате в тот же вечер Смородина оставила залог, а после того, как предыдущая владелица выехала, поселилась там.

Сейчас квартира расположена буквально рядом с Офисом президента. Ранее Смородина рассказывала OBOZ.UA, что до полномасштабной войны такое соседство ее даже радовало: с балкона она могла наблюдать за праздничными мероприятиями, а благодаря постоянному движению кортежей знала о приездах высокопоставленных чиновников.

В настоящее время квартира н... Источник: gazeta.ua Развернуть

После начала полномасштабной войны ситуация изменилась. По словам актрисы, район стал менее комфортным из-за блокпостов и ограничений на передвижение.

"Сейчас здесь жить не очень комфортно – все перекрыто блокпостами, Зеленского я не вижу. Только когда гуляю: окна светятся, какие-то машины стоят – значит, снова приехала делегация", – рассказывала она ранее.

Ранее OBOZ.UA писал, какой недвижимостью владеет Андрей Данилко. На имя знаменитости оформлены пять квартир, а также одно нежилое помещение. Интересно, что почти все объекты расположены в самом центре Киева.