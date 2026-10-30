Надя Дорофеева снова попала в больницу после отмены концертов: Кацурин показал певицу на больничной койке

Украинская певица Надежда Дорофеева оказалась в больнице. Совсем недавно артистка начала выходить на сцену после экстренной отмены всех концертов из-за кровоизлияния в голосовую связку, а теперь ее снова подвело здоровье.

Об этом стало известно из Instagram-stories мужа исполнительницы, ресторатора Михаила Кацурина. Он показал снимок Дорофеевой на больничной койке, на котором звезда предстала в хорошем настроении, готовясь к приему пищи.

Кацурин показал фото Дорофеевой из больницы. Источник: Скриншот

В подписи к фото Михаил Кацурин не оставил никакой информации, которая пролила бы свет на то, почему певице понадобилась помощь врачей. Да и сама Надя Дорофеева пока никак не прокомментировала свое самочувствие в соцсетях.

Пока неизвестно, почему звез... Источник: instagram.com/nadyadorofeeva Развернуть

Напомним, что за последние несколько месяцев артистка не впервые попала в медицинское учреждение. В конце августа Надя Дорофеева сообщила, что у нее произошло кровоизлияние в голосовую связку, из-за которого ей пришлось срочно отменить все запланированные мероприятия. Врач четко дала понять артистке, что из-за этого серьезного диагноза ей может понадобиться операция, поэтому рекомендовала соблюдать "голосовой покой".

"Мне запретили петь и говорить ближайшие 10 дней. Произошло кровоизлияние в связку. Как это случилось, я до сих пор не понимаю. Еще вчера я пела на мероприятии – горло немного болело, но я подумала, что это просто концертная усталость. Моя врач говорит, что это очень опасно и серьезно. И чтобы предотвратить осложнения, мне нельзя петь, говорить и даже слушать музыку, чтобы связка не напрягалась", – делилась звезда.

Летом Дорофеева отменила кон... Источник: Скриншот Развернуть

Возобновить концертную деятельность Надя Дорофеева смогла во второй половине сентября. Тогда в соцсетях артистка объявила, что наконец выйдет на сцену в Харькове после вынужденной паузы.

Месяц назад артистка возобно... Источник: Скриншот Развернуть

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