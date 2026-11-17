"Словно обрезанный человек": сыновья Назария Яремчука наконец посмотрели фильм сестры Марии об отце и дали ему неоднозначную оценку

Сыновья эстрадного певца Назария Яремчука – народные артисты Украины Дмитрий и Назарий – рассказали, что наконец посмотрели биографический фильм об отце, который сняла их сестра Мария. Братья довольно неоднозначно отреагировали на картину: с одной стороны, похвалили драматургию работы, а с другой – раскритиковали недостаточное раскрытие личности руководителя ансамбля "Смерічка".

Как предположил Дмитрий Яремчук, определенные "пробелы" в фильме появились из-за того, что сестра была очень маленькой на момент смерти отца и не очень хорошо его знала. Своими впечатлениями от ленты "Яремчук: Несравненный мир красоты" артисты поделились в проекте "Наедине с Гламуром".

"В любом случае, это память об отце. Это взгляд на отца людей, которые не знали его из-за своего возраста. Там очень много хроники, документальных съемок. В целом ничего нового, но они были собраны и хорошо смонтированы. Это – взгляд нашей сестры, которая была инициатором. Она, к сожалению, не знала отца. Была очень маленькой, поэтому ей хотелось снять такой фильм. Но это ее взгляд. Знаете, это как будто человек обрезанный. Я не знаю, почему так", – сказал Дмитрий Яремчук.

У сыновей Назария Яремчука н... Источник: Скриншот Развернуть

Назарий Яремчук-младший, со своей стороны, решил сосредоточиться на положительных аспектах фильма. Он высоко оценил интересно выстроенную драматургию проекта, подчеркнув, что картина получилась драйвовой, оптимистичной и колоритной.

Напомним, что фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты" вышел на большие экраны 8 августа 2024 года. За первые недели в прокате кинокартина собрала 9,9 миллиона гривен, обогнав оскароносную работу Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе".

Фильм вышел в прокат в 2024 году. Источник: film.ua

Однако, хотя украинцы проявили немалый интерес к картине, Дмитрий и Назарий Яремчуки не спешили ее смотреть. Братья объяснили, что это не было вопросом принципа, просто у них не хватало времени на просмотр проекта младшей сестры.

"Нет, не смотрели. Но я думаю, что имя Назария Яремчука звучит не из-за этого (фильма. – Ред.), а потому что он был очень яркой личностью и особенным человеком в государстве", – подчеркивали артисты.

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