"На сцене – королева, а в жизни..." Музыкальный продюсер рассказал, какая Наталья Могилевская за кадром

Певица Наталья Могилевская, привыкшая появляться перед публикой в эффектных сценических образах, в повседневной жизни совсем другая. Артистка не гонится за гламуром за пределами сцены, может прийти на встречу в спортивной одежде и спокойно есть шаурму в компании знакомых.

Об этом рассказал музыкальный продюсер Вадим Лисица в комментарии ТСН. Он отметил, что сценический образ Могилевской существенно отличается от ее поведения в повседневной жизни.

"Наталья Могилевская выходит на сцену королевой, она всегда так выглядит. А в жизни она гораздо проще, гораздо больше похожа на обычного человека. Иногда идешь по улице и не понимаешь, что это именно она", — поделился продюсер.

Какая Могилевская во время выступлений. Источник: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

По словам Лисицы, певица ценит простоту и не пытается постоянно поддерживать эффектный образ, к которому привыкли зрители. В неформальной обстановке она может позволить себе непринужденную одежду и обычные повседневные занятия.

"Она любит простоту. Может прийти в трениках, есть шаурму при тебе, о чём-то разговаривать, но на сцене она — королева", — подчеркнул музыкальный продюсер.

Певица вне камер. Источник: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Как сообщал OBOZ.UA, Наталья Могилевская также не боится показывать себя без сценического грима в соцсетях. Ранее 50-летняя артистка публиковала видео без макияжа и фильтров после того, как пользователи сети начали сомневаться в естественности её внешности и предполагать, что она использует фотошоп или даже искусственный интеллект.