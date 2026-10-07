"Давно в зеркало на себя смотрела?" Ургант и Варнава публично оскорбили первую леди Франции на шоу в Европе. Видео

Российские шоумены Иван Ургант и Екатерина Варнава публично высмеяли первую леди Франции Брижит Макрон. Во время выпуска российского шоу "Живой Ургант", запись которого, по словам политтехнолога Алексея Голубицкого, состоялась в Ницце (Франция), артистка повторила давние фейки о том, что жена французского президента якобы является мужчиной.

Фрагмент программы Голубицкий опубликовал в Facebook. На видео Варнава рассказывает о том, как узнала о браке Эммануэля Макрона, после чего упоминает пол его супруги.

"Потом я узнала, что Макрон женат. То ли на мужчине, то ли на женщине, там до конца непонятно", – сказала Варнава.

Сам Голубицкий сопроводил видео резкой критикой российских артистов, которые позволяют себе подобные шутки за пределами России, особенно в стране, которая их приютила. Он назвал поведение Варнавы типичным для россиян и обратил внимание на то, что подобные высказывания прозвучали во Франции.

Речь идет о давней конспирологической теории в отношении Брижит Макрон. В сети на протяжении многих лет распространялись ложные утверждения о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье. Сторонники этой теории также заявляли, что ее первый брак и документы якобы являются вымышленными.

Скандальные слухи о Брижит Макрон начали активно распространяться еще в 2021 году. Тогда в соцсетях появились публикации, авторы которых называли себя "независимой журналисткой и медиумом". Они утверждали, что первого мужа Брижит якобы никогда не существовало, а ее документы подделаны.

Россияне насмехаются над Брижит Макрон

Однако эти утверждения не соответствуют действительности. Брижит Макрон действительно была замужем за банкиром Андре-Луи Озьером и имеет троих детей от первого брака. В 2023 году французский суд признал двух женщин виновными в клевете за распространение утверждений о том, что жена президента якобы родилась мужчиной.

Под публикацией Голубицкого со скандальным заявлением Варнавы украинцы резко отреагировали на слова артистки. Часть пользователей возмутилась тем, что российские знаменитости продолжают приезжать в Европу и позволяют себе унижать людей из страны, которая их принимает.

Комментарии. Источник: скриншот

"Как эти два урода получают от Макрона шенгенскую визу? Как их вообще пускают во Францию?"

"Человек, который это сказал, сам непонятно кто: мужчина или женщина. Какое-то отвратительное создание".

"Может, после такого "юмора" прогонят этих "артистов" домой на болота? Навсегда! Я бы прогнал!"

"Кто их впускает в Европу? Ни морали, ни совести, ни уважения к другим, москаль есть москаль".

"Она давно в зеркало на себя смотрела? Какая-то селедка".

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"Она редкая дура и пьяница. Да еще и неблагодарная. Имея разрешение на показ во Франции своего дерьмового шоу, плевать на руку, которая дает тебе хлеб – типичное поведение россиян".

"Прийти в чей-то дом, улыбаться в лицо, а за спиной наделать кучу – это очень по-русски. И, конечно, между собой "паржать", какие же все, кроме них, тупые идиоты. Нечисть болотная!"

В то же время отношение Варнавы к полномасштабной войне России против Украины не является однозначно пророссийским. После начала вторжения она опубликовала антивоенный пост, в котором писала, что ей "ужасно страшно" от людей, которые радуются войне и называют ее "защитой" и "освобождением". Впоследствии этот пост был удален.

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В то же время Варнава не разорвала связей с Россией и после отъезда в Армению вернулась в Москву и продолжила работать в российских проектах. Сейчас она живет и работает на Кипре, а квартиру в Москве продала.

К тому же у Варнавы непростые отношения с Украиной. В 2016 году она незаконно посетила оккупированный Крым, после чего ее внесли в базу "Миротворца" и запретили въезд в Украину.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в шоу россиянки Кати Варнавы появились трое украинских хореографов.