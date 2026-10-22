На каблуках в 81 год: звезда "Форсажа" и "Клуба убийств по четвергам" ошеломила гламурным выходом на красную дорожку. Фото

Хелен Миррен на каблуках пор...

Британская актриса Хелен Миррен произвела фурор на премьере кинокартины "Талант к убийству" своим эффектным внешним видом. 81-летняя звезда культовых фильмов "Форсаж" и "Клуб убийств по четвергам" вышла на красную дорожку в Нью-Йорке в гламурном total-black наряде и туфлях-лодочках на каблуках.

В своем образе лауреатка премии "Оскар" гармонично сочетала элегантность и нотку эпатажа. Она одела ребристый топ с длинными рукавами, объемную ситцевую юбку и атласный корсет, который подчеркнул талию, пишет Daily Mail.

Хелен Миррен сияла на красно... Развернуть

Несколько акцентов в аутфите Хелен Миррен расставила с помощью аксессуаров. Она надела многослойное жемчужное ожерелье, объемные серьги и кольцо. В руках актриса держала аккуратную черную сумочку.

81-летняя звезда "Форсажа" п... Развернуть

А вот в макияже звезда "Форсажа" немного "поиграла" с цветами. Миррен подчеркнула взгляд черной подводкой, а на губы нанесла сияющую розовую помаду.

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Свой наряд для красной дорожки знаменитость завершила стильной прической. Она зачесала большую часть волос на одну сторону, сделав асимметричную укладку.

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