На концерте Тины Кароль запечатлели мистический момент во время исполнения песни о покойном муже: певица не сдержала эмоций

Певица Тина Кароль пережила неожиданный момент во время концерта в Полтаве. Когда артистка исполняла песню "Закрили твої очі", посвященную ее покойному мужу Евгению Огиру, на сцену внезапно влетела птица или летучая мышь. Певица на мгновение остановилась, внимательно следила за незваным гостем и удивленно отреагировала на его появление.

Видео необычного момента опубликовали в TikTok. Зрители назвали этот момент особенно символичным из-за того, что животное появилось именно во время исполнения композиции, в которой Кароль поет о тоске по любимому человеку и надежде снова увидеть его.

В комментариях зрители уточнили, что на сцену прилетела не птица, как многие подозревали, а летучая мышь.

На самих кадрах видно, как артистка неожиданно прерывает пение, а когда летучая мышь подлетает к ней, протягивает руку и следит за ее полетом. Впоследствии Кароль удивленно смотрит на зрителей, улыбается и качает головой, словно не может поверить в то, что произошло. Зал встретил этот момент аплодисментами.

На концерт Кароль прилетел летучая мышь. Источник: скриншот

Интересно, что это произошло, когда артистка исполняла куплет, в котором звучат слова о попытках найти любимого человека среди прохожих и надежде на встречу с ней хотя бы во сне:

В обличчях перехожих шукаю я тебе.

На зустріч сподіваюсь, бо надія живе.

Можливо в телефоні, а може уві сні –

Ти прийдеш і скажеш, як завжди мені:

Люблю тебе... Люблю тебе... – а я...

Отметим, что Тина Кароль посвятила песню "Закрили твої очі" своему мужу Евгению Огиру, который умер 28 апреля 2013 года после борьбы с раком. Певице тогда было 27 лет. Она осталась одна с маленьким сыном Вениамином.

Тина Кароль с Евгением Огиро... Источник: Viva! Развернуть

Кароль и Огир познакомились весной 2006 года на фестивале "Таврические игры" в Каховке Херсонской области. Сначала их связывали рабочие отношения, ведь мужчина впоследствии стал продюсером артистки. Однако профессиональное сотрудничество переросло в романтические отношения.

В январе 2008 года пара тайно поженилась, а в июне того же года обвенчалась в Киево-Печерской лавре. Осенью у супругов родился сын Вениамин.

Тина Кароль с сыном. Источник: instagram.com/tina_karol

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Тина Кароль рассказала о строгих правилах закрытого кампуса, где живет ее сын, и о том, вернется ли Вениамин в Украину после достижения 18-летия.