"Мы все должны нервничать": принц Гарри во время тайного визита во Львов объявил, что готов воевать с Россией

Во время необъявленного визита во Львов принц Гарри заявил, что вполне может снова вернуться на военную службу, если возникнет прямая угроза со стороны России. Как убежден герцог Сассекский, Великобритания уже не первый год де-факто находится в состоянии конфликта с РФ, поэтому люди должны быть настороже.

Свою позицию младший сын короля Чарльза III высказал в подкасте The Telegraph Ukraine: The Latest. Он подчеркнул, что в этом контексте мир мог бы извлечь много полезного из опыта украинцев в войне.

Принц Гарри готов вернуться... Развернуть

"Нам есть чему поучиться у Украины. Я считаю, что весь мир может многому научиться у Украины. Если меня снова попросят вступить в армию и в этом будет необходимость, я на все 100 процентов буду готов служить своей стране бок о бок с товарищами-ветеранами и военнослужащими", – сказал принц.

По словам герцога Сассекского, то, что сейчас на Великобританию "не летят дроны, пули и ракеты", вовсе не означает, что страна в полной безопасности. Он отметил, что в действительности конфликт между его родиной и РФ продолжается уже около десяти лет.

Кроме того, как убежден принц Гарри, вся Европа уже "осознала угрозу" со стороны России. Однако он сильно обеспокоен тем, что континент может "обернуться против самого себя", так что его тревожит общая геополитическая позиция.

"Думаю, мы все должны нервничать, безусловно. И я считаю, что мы должны быть готовы. Те из нас, кто уже служил, должны быть готовы снова вернуться на службу", – подчеркнул сын Чарльза III.

Принц Гарри служил в Афганистане

Отметим, что принц Гарри провел в армии десять лет. Он дважды служил в Афганистане в качестве пилота ударного вертолета Apache. Военную карьеру герцог Сассекский завершил в 2015 году.

Визит принца в Украину

Принц Гарри совершил четвертый тайный визит в нашу страну, чтобы принять участие в первой международной конференции по вопросам военной травмы Superhumans War Trauma. Во время мероприятия, которое состоялось во Львове, он выступил с речью, в которой подчеркнул изменение роли Украины в международном медицинском сообществе.

Герцог Сассекский в четверты... Источник: instagram.com/chrisbaronsmith Развернуть

Герцог Сассекский также поддержал украинских участников Игр непокоренных и устроил сюрприз команде Театра ветеранов. Он неожиданно встретился с членами проекта перед началом спектакля, тепло с ними пообщался и сделал памятное фото.

Принц Гарри сделал сюрприз у... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

Впервые после начала полномасштабной войны принц Гарри приехал в Украину в апреле 2025 года и пообщался с украинцами, которые проходили восстановление после тяжелых травм в центре Superhumans во Львове. Для следующих двух визитов – в сентябре 2025-го и апреле 2026-го – он выбирал Киев.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда "Игры престолов" рассказал, что его поразило в Украине и почему жена была против этого визита.