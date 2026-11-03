"Мы держались сколько могли": Сопонару, которая уволилась из "Квартала", заявила о переезде из Киева с мужем-иностранцем: какой город выбрали

Украинская актриса и бывшая звезда "Квартала 95" Ирина Сопонару сообщила, что решила уехать из Киева вместе с мужем-британцем Рисом Бейнхемом. Они до последнего оставались в столице, однако усиление обстрелов со стороны России заставило их пойти на радикальный шаг.

Для переезда супруги выбрали родной город Сопонару – Черновцы. Об этом артистка рассказала в комментарии для проекта "Наедине с Гламуром".

"Мы с Рисом держались, сколько могли. Примерно с августа, когда начали сильно кошмарить, мы еще держались, но несколько недель без нормального сна, и у меня "крыша" начала протекать. Я уже даже думала обратиться к психологу, может, мне нужно принимать какие-то лекарства. Оказалось, мне нужно было поспать. Мы решили пока поехать в Черновцы. К родителям", – поделилась актриса.

Сопонару с мужем решили пере... Источник: instagram.com/irinasoponaru Развернуть

В Черновцах Ирина Сопонару с мужем планируют оставаться как минимум до конца зимы. Там они переждут период серьезных отключений света в Киеве и надеются, что уже весной ситуация с безопасностью позволит им вернуться.

"Надеюсь, что до конца зимы. Не знаю, что должно измениться весной, но по крайней мере переждать там ужасные блэкауты мы хотим", – отметила знаменитость.

Напомним, что Ирина Сопонару была звездой "Квартала 95" почти десять лет, однако в конце 2025-го уволилась из проекта. Как подчеркивала актриса, решение уйти было для нее отнюдь не спонтанным, а главными причинами стали профессиональное выгорание и утрата веры в то, что ее работа в сфере юмора имеет смысл.

Актриса ушла из "Квартала" в 2025 году. Источник: instagram.com/irinasoponaru

Однако уже в 2026 году во время разговора с OBOZ.UA Сопонару не исключила своего возвращения в "Квартал 95". Знаменитость отметила, что может подумать о возможности снова выйти на сцену проекта, но и без этого полностью довольна нынешней жизнью.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда телешоу Виктория Маремуха вынужденно покинула Украину с 4-летним сыном и раскрыла, в какую страну они переехали.