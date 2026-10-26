"Мы подарили ей квартиру в центре Киева": Саакашвили отреагировал на судебный иск нардепа Ясько об алиментах

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили прокомментировал иск народного депутата Украины Елизаветы Ясько об алиментах на их общую дочь Жасмин. Он заявил, что уважает Ясько и благодарен ей за воспитание ребенка в сложных условиях.

По словам Саакашвили, его семья финансово поддерживает дочь, а в 2022 году ей подарили квартиру в центре Киева. Об этом он написал в соцсети Х.

Что Саакашвили сказал об иске Ясько об алиментах

Михеил Саакашвили опубликовал заявление по поводу иска Елизаветы Ясько в отношении их общей дочери Жасмин. Он подчеркнул, что уважает народного депутата Украины, которая воспитывает ребенка в чрезвычайно сложных условиях.

"Я глубоко уважаю Лизу, которая, будучи народным депутатом Украины, мужественно работает на благо своей страны и воспитывает нашу замечательную дочь Жасмин в чрезвычайно сложных условиях – под постоянными обстрелами", – отметил Саакашвили.

Он также заявил, что очень любит дочь и искренне заботится о ее благополучии. По словам политика, Жасмин родилась уже после того, как он оказался в заключении, которое назвал политически мотивированным.

Саакашвили заявил о финансовой поддержке дочери

По словам Саакашвили, из-за заключения он сейчас не может видеться с Жасмин. Поэтому его мать Гиули несколько раз навещала внучку в Киеве и других европейских городах.

Он утверждает, что все это время его мать оказывала девочке ежемесячную финансовую поддержку и продолжает это делать.

"Кроме того, моя мать продала часть семейного имущества в Грузии, а в 2022 году подарила Жасмин квартиру в центре Киева", – сообщил Саакашвили.

Саакашвили заверил, что семья будет заботиться о Жасмин

Бывший президент Грузии подчеркнул, что он и его семья берут на себя ответственность за дочь и впредь будут заботиться о ней.

Саакашвили также выразил надежду, что вскоре окажется на свободе и сможет лично быть рядом с Жасмин.

"Надеюсь, что вскоре окажусь на свободе и смогу лично быть рядом с дочерью, даря ей отцовскую любовь и заботу", – написал он.

Как сообщал , народная депутатка Украины Елизавета Ясько пытается взыскать алименты с бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, от которого родила дочь Жасмин. Кроме того, украинка хочет лишить его родительских прав.