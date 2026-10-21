Младший сын Шварценеггера изменился до неузнаваемости после похудения на 113 кг: как выглядит 29-летний Кристофер, который раньше жил в тени. Фото

Долгое время младший сын культового актера Арнольда Шварценеггера – Кристофер – вел непубличный образ жизни, однако теперь постепенно начал "выходить" из тени. 29-летний мужчина привлек к себе внимание кардинальными изменениями во внешности, ведь похудел примерно на 113 килограммов и нарастил мышцы, следуя примеру звездного отца.

Недавно Кристофера Шварценеггера заметили на прогулке в Лос-Анджелесе в компании матери Марии Шрайвер и любимой девушки. На фото, опубликованных изданием Daily Mail, удалось запечатлеть сына "железного Арни" в спортивном образе, который обнажил его подтянутые ноги и рельефные руки.

Кристофер Шварценеггер сильно похудел. Источник: Скриншот

В целом с начала 2026 года Кристофер Шварценеггер заметно чаще стал появляться на публичных мероприятиях, благодаря чему аудитория смогла увидеть, что он вырос очень похожим на звезду "Терминатора".

Сын звезды "Терминатора" кар... Развернуть

Свой путь к "идеальному" телу младший сын кинозвезды начал в 2019 году. Тогда Кристофер Шварценеггер осознал, что лишний вес мешает ему наслаждаться жизнью. Он изменил свой рацион и начал регулярно заниматься спортом, благодаря чему за пять лет сбросил примерно 113 кг.

Что интересно, сам Арнольд Шварценеггер никогда не давил на сына из-за лишнего веса. Актер рассказывал, что лишь старался мягко побуждать сына вести здоровый образ жизни.

"Я не смог бы подойти к нему и сказать: "У тебя лишний вес". Мы просто постоянно предлагали ему здоровую еду. Мы всегда брали его с собой в спортзал и тому подобное. А потом он решил, что хочет похудеть. И вот он уже это сделал. Это, конечно, фантастика – такая самодисциплина и мотивация. Я всегда чувствовал, что однажды он должен сам это осознать. Так и произошло", – делился звезда "Терминатора".

Кристофер Шварценеггер начал... Развернуть

Однако, несмотря на впечатляющий результат, Кристофер Шварценеггер не прекращает работу над собой. В прошлом году он откровенно признавался, что пока не чувствует, что достиг желаемой цели в похудении.

Отметим, что Кристофер Шварценеггер родился 27 сентября 1997 года. Он окончил Мичиганский университет по специальности "психология". Долгое время Кристофер Шварценеггер сознательно избегал публичности, а его редкие фото в основном можно было увидеть в соцсетях отца.

Младший сын Шварценеггера ра... Источник: instagram.com/schwarzenegger Развернуть

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Арнольд Шварценеггер появился на публике с возлюбленной на 27 лет моложе.