Младшая на 29 лет возлюбленная Брэда Питта в кружевном платье затмила всех на красной дорожке. Романтические фото пары

Избранница 62-летнего голливудского актера Брэда Питта, 33-летняя Инес де Рамон, привлекла к себе все внимание, появившись на ежегодном благотворительном мероприятии The Albies. Она вышла на красную дорожку в полупрозрачном кружевном платье от бренда Gucci с открытыми плечами и глубоким вырезом на декольте.

Наряд возлюбленной кинозвезды отличался интересным силуэтом благодаря сочетанию фактурного корсетного верха и легкой юбки, которая спадала вниз небольшим шлейфом. Женственности ее внешнему виду придал нежный цветочный узор, пишет Hello.

Инес де Рамон привлекла вним... Развернуть

Свой наряд Инес де Рамон дополнила легкими локонами и едва заметным макияжем. Она не надела никаких украшений, чтобы не нарушить нежность наряда.

Со своей стороны, Брэд Питт выбрал гораздо более сдержанный, но стильный образ. Актер одел классический черный смокинг и белую рубашку, а из аксессуаров добавил очки-авиаторы.

Брэд Питт появился на публик... Развернуть

Стоит отметить, что хотя влюбленные и не так часто появляются вместе на публичных мероприятиях, каждый их выход в свет превращается в своеобразное романтическое "свидание". Брэд Питт и Инес де Рамон все время держались за руки и не пытались скрыть свои чувства.

Впервые они вместе появились на красной дорожке в 2022 году во время премьеры фильма "Вавилон". Тогда Брэд Питт и Инес де Рамон чувствовали себя довольно спокойно под пристальным вниманием общественности, но официально свои отношения не подтверждали. Все точки над "i" влюбленные расставили только в 2024 году. С того момента Инес де Рамон время от времени поддерживает своего звездного избранника на важных мероприятиях, таких как недавний премьерный показ его фильма "Сердце зверя".

Пара не стесняется демонстри... Развернуть

Ранее OBOZ.UA сообщил, что "модная икона" Зендея, которая никогда не допускала промахов на красной дорожке, поразила всех своим выходом в новом платье от кутюр.