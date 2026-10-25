"Мне больно": Alyona Alyona показала последствия операции по уменьшению желудка и рассказала о своем "скудном" рационе

Рэпер Alyona Alyona, решившаяся на бариатрическую операцию по уменьшению желудка, показала, как выглядит ее живот после хирургического вмешательства. На второй день после процедуры артистка продемонстрировала места проколов, рассказала о боли и объяснила, что пока может пить только воду.

Соответствующим видео исполнительница поделилась в Instagram. По словам звезды, ей уже убрали дренаж, однако места проколов до сих пор болят, особенно при движении.

Несмотря на дискомфорт, рэпер старается ходить, ведь после операции важно постепенно возвращаться к физической активности в соответствии с рекомендациями врачей.

"Сегодня у меня второй день после операции. Вынули дренаж, который у меня был. И я вам сейчас покажу, какие ранки у меня есть. Самое болезненное, конечно, вот тут. В принципе, ничего страшного нет. Хочется быть тем мужичком, который трясет животиком в TikTok. Мне больно это делать", – рассказала Alyona Alyona.

Сейчас рацион артистки ограничивается исключительно водой, которую она пьет через трубочку. Когда именно она сможет перейти к другой пище, рэпер не уточнила.

"Я пью воду. Исключительно. Из трубочки", – поделилась рэпер.

Одним из следующих этапов питания после бариатрических операций может быть питьевой протеин. Ранее юмористка Анастасия Ткаченко, которая также перенесла бариатрическую операцию, рассказывала, что после хирургического вмешательства ей разрешили именно протеиновые коктейли.

alyona alyona показала последствия операции. Источник: скриншот

Помимо боли в области проколов, исполнительница объяснила, что после вмешательства у нее изменился голос. По ее словам, это связано с общим наркозом и дыхательной трубкой, которую использовали во время операции. Также рентген показал, что после недавней болезни у нее остались признаки бронхита.

Во время операции врачи также обнаружили у репера увеличенную печень с жировыми изменениями и послеоперационную грыжу, которая образовалась после предыдущего вмешательства по удалению желчного пузыря. По словам исполнительницы, грыжу придется удалить позже, после восстановления от нынешней операции.

Напомним, о решении сделать бариатрическую операцию Alyona Alyona сообщила накануне. Артистка объяснила, что годами пыталась похудеть разными способами, в частности с помощью спорта, однако в итоге решила решиться на хирургическое вмешательство.

Фигура Alyona Alyona раньше. Источник: instagram.com/alyona.alyona.official

Репер подчеркивала, что не считает операцию универсальным решением проблемы лишнего веса, но надеется благодаря ей достичь желаемого результата. В частности, среди своих целей она называла вес 80 килограммов.

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