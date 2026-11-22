Мелания Трамп раскрыла, какой необычный совет дала сыну из-за "опасности" отношений: свободно ли сердце 20-летнего Беррона

Первая леди США Мелания Трамп откровенно рассказала, какие советы дает своему сыну Бэррону относительно романтических отношений. Оказалось, она всегда акцентирует внимание 20-летнего юноши на "опасности мира", поэтому рекомендует не относиться легкомысленно к своим свиданиям.

Тему личной жизни сына Мелания Трамп затронула в своем документальном сериале, пишет Hello. На такое откровение ее подтолкнуло признание режиссера Бретта Ратнера в том, что дочери его друзей "влюблены в Бэррона" и даже хотят поступить в университет, где учится юноша, чтобы быть к нему ближе.

Мелания Трамп дает сыну сове... Источник: facebook.com/MelaniaTrump Развернуть

"Я всегда говорю ему: "Знаешь, мир вокруг так опасен, поэтому будь осторожен". Мы очень открыто говорим о жизни. Я всегда буду рядом с ним. Я рядом сейчас и всегда буду. Он знает, что он – мой главный приоритет и всегда им останется", – сказала первая леди США.

Что известно о личной жизни Бэррона Трампа

Сын Дональда и Мелании Трамп старается держать сердечные дела под семью замками, однако девушки, с которыми он якобы строил отношения, не всегда хранят эту тайну. Личная жизнь юноши оказалась под пристальным вниманием публики после публикации тиктокера по имени Мэдди, которая заявила, что он был ее "первым парнем" во время учебы в школе.

Юноша держит личную жизнь в тайне

В подтверждение своих слов девушка даже делилась совместными фото с Бэрроном Трампом. Точку в их отношениях якобы поставило решение сына президента США перейти в другую школу.

Позже в медиа появлялась информация, что Беррон Трамп якобы закрутил роман в университете. Личность его предполагаемой девушки не раскрывали, однако источники отмечали, что пара вместе как минимум год.

Дональд Трамп выразил сомнен... Развернуть

В то же время Дональд Трамп давал совершенно другой комментарий относительно личной жизни сына. В 2024 году он отмечал, что не уверен, готов ли Бэррон к отношениям, добавив: "Не думаю, что у него до сих пор была девушка". Встречается ли молодой человек с девушкой из университета, сейчас неизвестно.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что инсайдер назвал главную черту, которая отличает младшего сына Трампа от "дерзкого" отца.