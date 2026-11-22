Майли Сайрус во второй раз вышла замуж: все началось со свидания вслепую, а помолвку певица чуть сама не испортила

Американская певица Майли Сайрус вышла замуж за 28-летнего музыканта Макса Морандо после почти пяти лет отношений. Влюбленные сыграли свадьбу 21 ноября в штате Калифорния (США), а местом для церемонии выбрали бывший дом легендарного актера Фрэнка Синатры. Для 33-летней исполнительницы это уже второй брак: в 2018 году она вышла замуж за актера Лиама Хемсворта, однако их семейная жизнь продлилась всего несколько месяцев.

Первые фотографии с тайной свадьбы опубликовало издание TMZ, где можно посмотреть сами снимки. На кадрах Майли Сайрус предстала в белом платье с открытой спиной, длинными рукавами и шлейфом, а ее избранник – в классическом черном костюме.

Церемония состоялась у бассейна под аркой, украшенной белыми цветами. В какой-то момент певица не сдержала слез и вытерла их платочком, прежде чем зачитать свадебные клятвы.

Майли Сайрус во второй раз вышла замуж. Источник: скриншот

Накануне молодожены устроили ужин для близких в соседнем ресторане. Гостям подавали, в частности, филе-миньон и равиоли с лобстером. А на меню вечера разместили инициалы пары – M+M.

История отношений Майли Сайрус и Макса Морандо началась со свидания вслепую. Об этом исполнительница рассказывала Vogue в мае 2023 года. Выяснилось, что для нее знакомство стало неожиданностью, тогда как будущий избранник знал, с кем встретится.

"Нас свели на свидании вслепую. Ну, для меня это было свидание вслепую, а для него – нет. Я подумала: "Худшее, что может случиться, – это то, что я уйду", – вспоминала певица.

Накануне молодожены устроили... Источник: TMZ Развернуть

Впервые пару заметили вместе в ноябре 2021 года на модном показе Gucci в Лос-Анджелесе (США). Уже через месяц они появились за кулисами новогоднего шоу певицы в Майами, а весной 2022-го папарацци сфотографировали влюбленных во время поцелуя в одном из районов Голливуда.

О помолвке Сайрус и Морандо стало известно в декабре 2025 года, когда артистку заметили с бриллиантовым кольцом на премьере фильма "Аватар: Огонь и пепел". Позже музыкант раскрыл подробности предложения, сделанного во время совместного путешествия в Японию.

Макс Морандо рассказал, что сделал предложение в Киото. Однако сохранить сюрприз было непросто: пара уже обсуждала помолвку, а Майли Сайрус догадывалась, что этот момент может наступить именно во время поездки. Поэтому музыкант решил отложить предложение до последнего дня.

О помолвке Сайрус и Морандо... Развернуть

Во время прогулки по территории отеля влюбленные наткнулись на небольшой сад, вход в который был перекрыт. Майли не хотела заходить туда, но ее избраннику удалось ее убедить. Именно в этом уютном месте, похожем на японский лес, и состоялось предложение руки и сердца.

"Я потел. Я чувствовал, как колотится мое сердце. Ты растешь ребенком, смотря фильмы, где парень становится на одно колено и делает все это, и знаешь, что именно так и нужно поступить. Но потом понимаешь: "Ладно, мне буквально нужно встать на одно колено". Я не хотел все испортить, споткнуться или уронить кольцо", – признался Морандо.

Он младше Сайрус на шесть лет

Однако, как выяснилось, жених был не единственным, кто мог испортить этот момент. В сентябре 2026 года Майли Сайрус рассказала, что перед предложением сама чуть не раскрыла план возлюбленного. Она заподозрила, что у него есть кольцо, и устроила обыск в личных вещах мужчины. К счастью для пары, певица не нашла украшение: музыкант спрятал его в кармане у колена.

Сайрус вспомнила, что после неудачной попытки найти кольцо даже разозлилась, поскольку решила, что предложения не будет: "Я иду в ванную комнату. Я такая: "Не делай этого сейчас. Не порть такой чудесный момент и не устраивай истерику. Тебе это не к лицу, ты же просто капризный ребенок". Я думала: "У него его нет, так что не порть эту поездку, устраивая истерику". Мне так хотелось ее устроить".

В сентябре 2026 года Майли С... Развернуть

Напомним, до отношений с Морандо Майли Сайрус была замужем за актером Лиамом Хемсвортом. Они поженились в декабре 2018 года, однако уже в августе 2019-го сообщили о расставании. Официально развод завершили в январе 2020 года.

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