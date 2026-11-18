Мать бывшей невесты Кличко объяснила, почему проигнорировала похороны дочери, и поставила под сомнение официальную версию ее внезапной смерти

Мать американской актрисы Хайден Панеттьери, бывшей невесты Владимира Кличко, Лесли Фогель впервые подробно объяснила, почему не пришла проститься с дочерью, умершей в 36 лет. Женщина утверждает, что не хотела обострять конфликт с людьми, которые считали ее плохой матерью из-за непростых отношений со знаменитостью.

При этом она категорически не согласна с выводом о случайной смерти Панеттьери и возлагает ответственность на ее бывшего бойфренда Брайана Хикерсона. Об этом Фогель рассказала в интервью Inside Edition.

По ее словам, в последний раз они с Хайден общались лично в сентябре-октябре 2025 года, а после этого поддерживали связь в переписке. Отношения матери и дочери начали ухудшаться еще тогда, когда Панеттьери стала известной благодаря сериалу "Герои", а окончательно обострились после начала ее романа с Хикерсоном в 2018 году.

"Я сделала все, чтобы в конце концов наладить ее жизнь, и думала, что мы добиваемся удивительного прогресса. Все шло очень хорошо. А потом, к сожалению, она позволила Брайану снова заманить ее в свою ловушку", – заявила Фогель.

Женщина также утверждает, что нашла большое количество рецептурных препаратов, на упаковках которых было указано имя Гикерсона. По мнению матери, бывший бойфренд актрисы значительно влиял на ее жизнь.

Женщина утверждает, что нашл... Источник: instagram.com/haydenpanettiere Развернуть

"Безусловно. У меня нет никаких сомнений", – ответила Фогель на вопрос, считает ли она Гикерсона причастным к гибели дочери.

Фогель без колебаний назвала мужчину ответственным за смерть дочери. Она также напомнила о прежней истории их отношений: в 2020 году Панеттьери получила охранный ордер против Гикерсона, обвинив его в физическом насилии. В документах актриса описывала, как он таскал ее за волосы, бил, плевал в лицо и бросал в нее предметы.

При этом мужчине не предъявляли никаких обвинений в связи со смертью Панеттьери. Полиция не обнаружила признаков преступления и в октябре 2026 года завершила расследование, признав смерть актрисы несчастным случаем.

Панеттьери с Гикерсоном

Отдельно Фогель объяснила, почему не присутствовала на похоронах дочери, которые организовали 19 сентября. По ее словам, приглашение она получила, однако решила отказаться, поскольку опасалась негативного отношения со стороны других присутствующих.

"Я знала, что некоторые люди там хотели верить, что я ужасная мать, потому что Хайден злилась и делала заявления. Я просто не хотела раскачивать ситуацию. Наверное, так было лучше", – объяснила женщина.

Что известно о смерти Хайден Панеттьери

Актриса умерла 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет в Южной Каролине. Как установил судмедэксперт, причиной смерти стало токсическое воздействие нескольких веществ, в частности фентанила, 4-ANPP, алпразолама, метокарбамола и кветиапина. Смерть классифицировали как случайную передозировку.

В тот день Панеттьери нашли без сознания Брайан Хикерсон и его брат. Несмотря на подозрения матери актрисы, правоохранители не обнаружили доказательств насильственной смерти. Вместе с тем к расследованию привлекали Управление по борьбе с наркотиками США (DEA), которое, по сообщениям американских СМИ, также интересовалось обстоятельствами трагедии.

Актриса умерла 16 августа в возрасте 36 лет. Источник: instagram.com/haydenpanettiere

Напомним, Панеттьери была помолвлена с украинским боксером Владимиром Кличко. В 2014 году у них родилась дочь Кая, однако позднее пара рассталась. Последние годы жизни актрисы сопровождались проблемами со здоровьем, зависимостью и непростыми личными отношениями. В мае 2026 года она также рассказала в своих мемуарах "Это я: Расплата" об отчуждении от матери и призналась, что все еще надеялась когда-нибудь восстановить с ней связь.

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