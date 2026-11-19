"Чуть не потеряла сознание": Кристина Решетник заявила о прилете рядом со школой своих детей

Украинский блогер Кристина Решетник сообщила, что один из очередных российских ударов по Киеву пришелся неподалеку от школы, где учатся их с Григорием Решетником сыновья. Прилет произошел вскоре после того, как инфлюенсер привезла детей в учебное заведение, поэтому, узнав жуткие новости, она чуть не потеряла сознание.

По словам Кристины Решетник, к счастью, в школе обошлось без пострадавших, ведь учителя вовремя отвели учеников в укрытие. Об этом она рассказала в своих Instagram-stories.

Российский удар пришелся воз... Источник: Скриншот Развернуть

"Был прилет рядом с нашей школой, и я минут 15 как отъехала оттуда. Седых волос сегодня нормально так прибавилось. Иван говорит, что было очень громко. Хорошо, что дети были в укрытии. Спасибо школе, что сразу реагируют, успокаивают нас, потому что я, когда прочитала, чуть сознание не потеряла", – поделилась Христина Решетник.

Однако, судя по разговору жены Григория Решетника со старшим сыном Иваном, она испугалась вражеского прилета гораздо сильнее мальчика. Он спокойно отметил, что взрыв действительно был сильным, однако паники ни у кого из его одноклассников не вызвал.

Отметим, что сыновья Христины и Григория Решетников учатся в частной школе в Печерском районе столицы, который серьезно пострадал в результате российского обстрела 18 ноября. Там беспилотник попал в недостроенное здание, из-за чего взрывной волной было повреждено остекление в расположенном рядом жилом доме. Спасатели сообщили об одном пострадавшем.

Печерский район Киева постра... Источник: Национальная полиция Украины Развернуть

Ранее OBOZ.UA рассказал, что дом Евгения Галича в Киевской области серьезно пострадал из-за атаки РФ. Взрывной волной из жилья знаменитости выбило двери и окна, а также повредило мебель.