"Человек-паук" Том Холланд и Зендея приобрели роскошный дом вдали от Голливуда: что о нем известно

Голливудская супружеская пара актеров Том Холланд и Зендея приобрела роскошный особняк в пригороде Лондона (столицы Великобритании) примерно за 10,6 миллиона долларов. Пятикомнатный дом расположен на участке площадью около 460 квадратных метров в зеленом районе британской столицы.

Как сообщает Daily Mail, дом купили за наличные. Более того, супругам удалось сэкономить почти 970 тысяч долларов от первоначальной стоимости недвижимости.

По данным источника, особняк изначально выставили на продажу за 11,6 миллиона долларов. Однако документы Земельного реестра подтверждают, что новые владельцы заплатили за него на 8% меньше.

Супругам удалось сэкономить... Развернуть

В доме оборудованы четыре просторные гостиные и четыре ванные комнаты. Сам особняк окружен большим земельным участком, что обеспечит актерам больше уединения вдали от шумного Голливуда.

Однако это не единственная недвижимость Тома Холланда в Великобритании. Еще в 2018 году актер приобрел шестикомнатный дом в Кингстоне за 3,2 миллиона долларов. С тех пор жилище подверглось масштабной реконструкции.

Напомним, Том Холланд и Зендея познакомились в 2017 году на съемочной площадке фильма "Человек-паук: Возвращение домой". Актеры сыграли Питера Паркера и Эм-Джей, а впоследствии их экранные чувства переросли в романтические отношения в реальной жизни.

Том Холланд и Зендея познако... Развернуть

В декабре 2024 года стало известно о помолвке пары. А в июне 2026-го Холланд подтвердил, что они с Зендеей уже поженились. До этого актеры долгое время не комментировали слухи о тайной свадьбе, хотя внимание поклонников неоднократно привлекали украшения на безымянном пальце актрисы.

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