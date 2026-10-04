Лиеву Шрайберу – 59: как голливудская знаменитость осваивает украинский язык и какое язвительное послание оставил Путину

4 октября актер и кинопродюсер Лиев Шрайбер отмечает свой 59-й день рождения. Голливудская звезда стала настоящим "голосом" Украины в мире, ведь, несмотря на большую войну, не боится приезжать на территорию нашей страны и доносить до широкой аудитории правду о борьбе украинцев за свободу. Однако боевые действия – далеко не единственное, что интересует знаменитость в нашей Родине. Он постепенно осваивает украинский.

Лиев Шрайбер несколько раз демонстрировал отличное владение нашим родным языком на публике, а что самое интересное, даже оставил на нем символическую записку для экипажа ледокола "Ноосфера". Подробнее о солидарности знаменитости с украинцами читайте в материале OBOZ.UA.

Лиев Шрайбер поддерживает Украину

Стоит отметить, что Лиев Шрайбер имеет украинские корни. Дедушка актера по материнской линии был рабочим из района между Киевом и Одессой, который со временем эмигрировал в США. Знаменитость лично неоднократно упоминал о связях с Украиной, а после 24 февраля 2022 года ярко продемонстрировал, что уважает свое происхождение не только на словах.

Актер имеет украинские корни

В 2024 году Шрайбер поразил публику довольно неплохим знанием украинского языка. Боксер Александр Усик расспросил актера о значении слов "єдність, родина та справжній друг", и тот правильно объяснил их все. Ошибся звезда лишь со словом "відбої", истолковав его как конец учебного года.

В том же 2024 году Лиев Шрайбер поднялся на борт научно-исследовательского ледокола "Ноосфера", который обеспечивает логистику антарктических экспедиций на станцию "Академик Вернадский". Звезда пообщался с командой флагмана и оставил им записку на украинском языке с автографом.

В письме говорилось: "Капитану Гришку и экипажу "Ноосферы" спасибо за гостеприимство, но больше за то, что вы так гордо подняли флаг и напомнили миру, насколько мы сильны вместе". В конце записки Лиев Шрайбер оставил короткое, но максимально красноречивое послание российскому диктатору: "Путин – придурок!".

Звезда оставил послание Путину. Источник: facebook.com/AntarcticCenter

Расширением своего словарного запаса актер похвастался и в 2026 году. Как рассказал Лиев Шрайбер, в разговорах он иногда использует слово "залюбки". Правда, сначала у него с этим были определенные проблемы, ведь из-за неправильного произношения слово приобретало совершенно иного значение.

Вероятно, на расширение словарного запаса знаменитости влияют и довольно частые визиты в Украину. Так, например, в августе Лиев Шрайбер собственными глазами увидел последствия циничного российского удара по Соломенскому району столицы. Тогда актер откровенно признался: ему очень больно от того, что целью РФ является гражданское население, а также упрекнул США за недостаточное количество поставок ракет для Patriot в Украину. В том же месяце голливудская звезда посетила семейный дом "Дача" в Киеве, где живут семьи с тяжелобольными детьми.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как лауреат "Оскара" Майкл Дуглас стал "защитником" Украины на Западе и с каким украинским городом его связывали.