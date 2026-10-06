Лидера российской группы "Война", поддерживавшего оккупацию Крыма, арестовали в Германии возле бывшей психиатрической клиники

Лидера российской арт-группы "Война" Олега Воротникова арестовали в Берлине (Германия) после ДТП, в котором он выступал в качестве потерпевшего. Активист ехал на велосипеде по территории бывшей психиатрической клиники Карла Бонхеффера, где его сбила машина. Полиция, прибывшая на место ДТП, задержала Воротникова. Правда, за что именно его взяли под стражу, пока не сообщается.

Об аресте основателя "Войны" сама группа сообщила в своём Telegram-канале. За несколько часов до этого в Берлине также задержали 17-летнего сына Воротникова и другой участницы группы "Война" Натальи Сокол — Каспера Ненаглядного Сокола. Причины его задержания также неизвестны.

Олега Воротникова арестовали в Берлине. Источник: росмедиа

Группа "Война" возникла в 2007 году и стала известна благодаря провокационным акциям, сочетавшим концептуальное искусство, анархизм и левый радикализм. Среди самых известных выходок её участников — опрокидывание полицейских автомобилей в Санкт-Петербурге и огромный рисунок фаллоса на мосту напротив здания ФСБ.

Воротников вместе с Натальей Сокол. Источник: Росмедиа

В ноябре 2010 года его вместе с Леонидом Николаевым задержали и поместили в СИЗО по делу о хулиганстве в связи с провокациями. После этого Воротников вместе с Натальей Сокол и их детьми выехал из России. В 2013 году они переехали в Италию, спасаясь от преследования, а впоследствии оказались в Германии.

При этом "протестное искусство" Воротникова имело весьма специфические политические границы. В 2014 году, после российской оккупации Крыма, участники "Войны" отказались участвовать в фестивале в Амстердаме, организаторы которого планировали выставку о железном занавесе и критику аннексии Крыма. Причина была красноречива: артисты заявили, что поддерживают присоединение Крыма к России.

В 2013 году они переехали в... Источник: росмедиа Развернуть

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