Легендарный участник ABBA пожертвовал миллионы для украинцев и объяснил, какую роковую ошибку Запад совершил с тираном Путиным

Сооснователь легендарной шведской группы ABBA Бьорн Ульвеус сделал многомиллионное пожертвование в поддержку Украины. 81-летний музыкант присоединился к рождественской благотворительной кампании, которая собирает деньги на генераторы для украинских детских садов, школ и больниц. В то же время он заявил, что Запад должен был гораздо решительнее поддерживать Украину с самого начала полномасштабного вторжения России.

Об этом артист рассказал в интервью шведскому изданию Dagens industri. В беседе он также объяснил, почему считает борьбу украинцев важной для всей Европы и как на его позицию повлияла угроза со стороны Советского Союза в годы Холодной войны.

Бьорн Ульвеус поддержал рождественскую кампанию #KeepUkraineWarm, организованную Dagens industri и Beredskapslyftet. Средства направят на закупку генераторов, которые помогут обеспечить электроэнергией и теплом гражданскую инфраструктуру Украины.

Бьорн Ульвеус поддержал рожд... Развернуть

Музыкант признался, что особенно восхищается стойкостью украинцев во время российской агрессии: "Я восхищаюсь украинским народом и его способом противостоять этому тирану".

Артист убежден, что Украина защищает не только собственную независимость. По его мнению, Россия представляет угрозу и для других европейских государств, в частности стран Балтии. Именно поэтому он считает недостаточной помощь, которую Киев получал от западных партнеров в начале большой войны.

"Украина борется за нас. Мы знаем, что Путин хотел бы захватить страны Балтии, и поэтому я думаю, что нам следовало гораздо больше поддерживать Украину с самого начала", – подчеркнул Ульвеус.

Он также раскритиковал нерешительность администрации Джо Байдена в вопросе военной помощи Украине, в частности ограничения на использование западного вооружения для нанесения ударов на большие расстояния по российской территории.

Артист убежден, что Украина... Развернуть

"Сначала с американцами и Байденом все было так неуверенно, и они не разрешали использовать ракеты большой дальности. Возможно, мы бы сейчас здесь не сидели, если бы понимали, что они воюют за нас и что важно остановить это сейчас", – объяснил музыкант.

Толчком к участию именно в этой благотворительной инициативе стала встреча с послом Украины в Швеции Светланой Залищук. Она рассказала артисту, что одной из главных задач накануне зимы является обеспечение гражданского населения генераторами и отоплением. Ульвеус решил, что кампания станет эффективным способом помочь, поскольку у организаторов налажены механизмы закупки и доставки оборудования в Украину.

Напомним, еще в первые недели полномасштабного вторжения он выступил на благотворительном гала-концерте Hela Sverige Skramlar в Швеции, где призвал международное сообщество помогать Украине. Позже артист поддерживал платформу UNITED24, а также призывал представителей бизнеса не прекращать помогать Киеву.

Свою принципиальную позицию по отношению к России Ульвеус связывает с детскими и юношескими воспоминаниями о Холодной войне. Он вырос во времена, когда угроза со стороны Советского Союза была частью повседневной жизни шведов.

Свою принципиальную позицию... Источник: di.se/Джек Микрут Развернуть

"Мы так близко к Балтике, которая тогда была советской. Эта угроза никогда меня не оставляла. Помню, как в молодости думал: я лучше умру, чем буду жить под таким коммунистическим ярмом", – вспомнил артист.

Он также подчеркнул, что не боится открыто критиковать российского диктатора, поскольку считает свободу слова одной из основных ценностей, которые необходимо защищать.

Что известно о Бьорне Ульвеусе

Бьорн Ульвеус – шведский музыкант, композитор, автор песен и один из основателей ABBA. Он родился 25 апреля 1945 года в Гетеборге. Мировую известность приобрел вместе с Бенни Андерссоном, Агнетой Фельтскуг и Анни-Фрид Лингстад.

Группа ABBA стала международной сенсацией после победы на Евровидении 1974 года с композицией Waterloo. Среди самых известных хитов коллектива – Mamma Mia, Dancing Queen, The Winner Takes It All и Money, Money, Money.

Бьорн Ульвеус – шведский муз... Развернуть

После завершения активной деятельности группы Ульвеус продолжил работать с Бенни Андерссоном. Вместе они создали ряд мюзиклов, в частности Chess, Kristina från Duvemåla и Mamma Mia!, который позднее получил успешные киноадаптации.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре Шэрон Стоун, принц Гарри и другие звезды объединились, чтобы помочь Украине.