Легендарный Джон Траволта вывел в свет единственную дочь, которую называли "пухленькой": как она выглядит сейчас

Голливудский актер Джон Траволта впервые за долгое время вышел на красную дорожку вместе с дочерью Эллой Блю. 26-летняя девушка сопровождала отца на Туринском кинофестивале в Италии, где его отметили наградой за жизненные достижения.

О совместном выходе актера с дочерью сообщило Daily Mail. Это появление привлекло внимание из-за заметных изменений во внешности Эллы, которую в детстве обижали из-за фигуры и называли "пухленькой".

Траволта с дочерью (на фото справа от актера)

Для выхода дочь Траволты выбрала длинное черное платье с декоративными прозрачными цветами, а сам 72-летний Траволта позировал рядом с ней в костюме. Актер получил награду за вклад в кинематограф и статус одной из великих легенд кино.

Для выхода дочь Траволты выб... Развернуть

Элла Блю родилась в браке Траволты с актрисой Келли Престон, которая умерла от рака молочной железы в 2020 году. У супругов также есть сыновья: Джетт и Бенджамин. Старший из них трагически умер в 2009 году в возрасте 16 лет во время семейного отпуска на Багамах.

После потери жены Траволта уделяет много времени детям и не скрывает близких отношений с дочерью. Элла также неоднократно рассказывала о поддержке отца и о том, как взросление в известной семье повлияло на ее жизнь.

Траволта с дочерью в 2013 году

В частности, несмотря на внимание к известной фамилии, Элла постепенно прокладывает собственный путь в шоу-бизнесе. Она занимается актерством, пробует себя в модельном бизнесе и развивает музыкальную карьеру. В 2024 году девушка выпустила мини-альбом Colors of Love.

Более того, в интервью для Veggiekins в октябре 2025 года Элла Блю также рассказала о переходе на веганство. По ее словам, попробовать растительное питание ее вдохновила подруга. Сначала девушка планировала придерживаться такого рациона лишь две недели, однако ей понравилось самочувствие, поэтому она решила продолжить.

Эллу Блю называли "пухленькой"

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