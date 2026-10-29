Легендарная Сестричка Вика шокировала своим видом после "исчезновения" на 30 лет: почти без волос, но очень яркая. Редкие фото

Легендарная украинская рок-исполнительница Виктория Врадий, известная как Сестричка Вика, показалась на редких фото после 30 лет жизни в США. Бывшая певица кардинально сменила имидж: теперь она носит очень короткие светлые волосы, яркие очки и цветную одежду.

Недавно Христина Соловий навестила артистку в Лос-Анджелесе. Она готовит кавер на одну из ее песен. Кадрами встречи младшая коллега поделилась в Instagram.

Сестричка Вика показалась на редких фото. Источник: instagram.com/soloviyka

На одном из снимков Сестричка Вика улыбается в камеру в ярких очках и желтых брюках. На другом видео артистки обнимаются во время встречи, а затем немного поют вместе. Соловий также опубликовала архивное фото Врадий, на котором та позирует на крыльце в джинсах, джинсовой куртке и с узорчатым платком на шее.

"Вот так львовская и дрогобычская мавки встретились однажды на другом конце света – аж в солнечном Лос-Анджелесе. В жизни редко встречаются люди, у которых, несмотря на совершенно разный опыт, так много общего, как у нас с Викой", – написала Христина Соловий.

Певица объяснила, что знакомство с Врадий стало важной частью ее исследования украинской музыки 1990-х годов. Она поблагодарила старшую коллегу за доверие, возможность исполнить ее песню и откровенный разговор. По словам Соловий, у артистки нет страниц в социальных сетях, поэтому эта встреча стала возможностью показать ее аудитории поближе.

Публикация вызвала оживленную реакцию пользователей. В комментариях украинцы радовались встрече двух исполнительниц, вспоминали творчество Сестрички Вики и удивлялись ее нынешнему виду.

Комментарии. Источник: скриншот

"Вау! Ну это круто! Радуюсь за тебя!"

"Сестричка Вика была крутой и сейчас остается крутой".

"Обалдеть, как она изменилась".

"Две иконы…"

"Расскажите больше об этой даме. Кто она? Очень интересная, невероятная".

Комментарии. Источник: скриншот

О неожиданном знакомстве с Викторией Врадий Кристина Соловий рассказывала в начале октября. Певице удалось связаться с рок-исполнительницей благодаря Владимиру Бебешко, который передал ей один из номеров телефона своей первой жены.

Соловий призналась, что долго звонила по разным номерам, прежде чем услышала голос артистки. В конце концов Врадий согласилась пообщаться с младшей коллегой и разрешила ей исполнить песню "Прощай", которую когда-то пела еще в составе группы "Арника".

По словам Соловий, Врадий уже около 30 лет живет в Калифорнии и ведет совершенно другой образ жизни, отойдя от музыкальной карьеры. Лично познакомиться исполнительницам удалось позже, когда Кристина Соловий получила возможность приехать в США. Именно Сестричка Вика пригласила ее в гости.

Врадий уже около 30 лет живет в Калифорнии. Источник: instagram.com/soloviyka

Виктория Врадий стала одной из самых ярких представительниц украинской рок-сцены конца 1980-х – начала 1990-х годов. Еще в юности она выступала в составе вокально-инструментального ансамбля "Арника", а позднее стала солисткой джаз-роковой группы "Лабиринт".

В 1989 году Врадий победила на первом фестивале "Червона рута" в категории рок-исполнителей. После этого она начала сольную карьеру и приобрела популярность под сценическим именем Сестричка Вика.

В 1993 году артистка уехала в США и поселилась в Лос-Анджелесе. Некоторое время она продолжала заниматься музыкой, однако позднее отошла от сцены. В разные периоды Врадий работала в госпитале, водила такси и была менеджером.