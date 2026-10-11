Едва не погиб во время стрельбы в Одессе: победитель "Зважених та щасливих" показал последствия ранения. Видео

Победитель 10-го сезона шоу "Зважені та щасливі" Вячеслав Грабовой, переживший смертоносную стрельбу в Одессе и потерявший в ней родителей и родного брата, показал, как выглядит его раненая нога. Мужчина уже более месяца находится в больнице, однако старается не терять оптимизма и даже шутит на камеру.

В InstaStories Грабовый опубликовал видео после перевязки, сидя в кресле колесном. На кадрах видна его перевязанная нога, а сам он рассказывает, что решил выбраться выпить кофе.

После этого Грабовой с улыбкой обратился к знакомому, чтобы тот помог ему определиться, стоит ли бриться.

Напомним, в конце августа Вячеслав Грабовый пострадал во время стрельбы в Одессе, унесшей жизни его родителей и родного брата. О трагедии первой сообщила тренер "Зважених та щасливих" Марина Боржемская. Она рассказала, что мужчина находится в больнице, и призвала неравнодушных помочь ему пережить этот сложный период. Также тренер объявила сбор средств на похороны погибших родственников и другие необходимые расходы.

Мужчина показал раненую ногу. Источник: скриншот

Впоследствии Грабовый сам вышел на связь из больницы. Он поблагодарил всех, кто присылал ему сообщения со словами поддержки, и признался, что переживает непростой период.

"К сожалению, ситуация в жизни, мягко говоря, не самая лучшая, но я держусь. Мои друзья, семья, подписчики – вы моя сила. Выйду на связь, как только буду готов. Люблю вас", – написал победитель шоу.

Грабовый не теряет оптимизма. Источник: скриншот

Стрельба произошла вечером 29 августа в Одессе. По данным правоохранительных органов, 50-летний мужчина применил охотничье ружье в одном из многоквартирных домов. В результате трагедии двое человек погибли, еще один мужчина (речь идет о Вячеславе Грабовом) получил ранение и был госпитализирован. После стрельбы нападавший забаррикадировался в квартире, а впоследствии покончил с собой.

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