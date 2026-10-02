Бросил все в РФ и исчез с радаров: режиссер рассказал о звезде российских сериалов, который присоединился к ВСУ

Режиссер Андрей Дончик приоткрыл завесу над жизнью актера Анатолия Пашинина, который долгое время работал на российском кинорынке, а после начала войны вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Оказалось, что звезда сериала "Украденное счастье", который последние несколько лет совсем не появляется в информационном пространстве, кардинально сменил сферу деятельности, поставив на первое место именно военное дело.

Как рассказал Дончик в комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром", в течение определенного периода Пашинин даже проходил службу в 12-й бригаде специального назначения "Азов", однако остается ли он там до сих пор, режиссеру неизвестно. Кинодеятель подчеркнул, что для него позиция актера не стала неожиданностью, ведь еще во время работы над "Украденным счастьем" он заметил его проукраинские настрои.

"Он тогда покорил меня тем, что прекрасно говорил на украинском. Хотя он, фактически начиная со школы, уехал в Россию и там много снимался, но сохранил хороший украинский. После сериала и с началом военных действий он сбежал оттуда. Он служил в "Азове", был зачислен в армию", – рассказал режиссер.

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Андрей Дончик лично не видел Анатолия Пашинина уже около трех лет. По словам режиссера, в течение некоторого времени они поддерживали связь, ведь актер обращался к нему, предлагая несколько сценариев, но позже "исчез" из поля зрения.

"С ним все нормально. Я не знаю, продолжает ли он службу. Конечно, в его жизни произошли серьезные перемены. У него там (в России. – Ред.) была профессия, какие-то заработки, а здесь он остался фактически без работы и без каких-либо средств к существованию. Его фактически кормила армия. Он сменил актерскую профессию на военную", – отметил Дончик.

Актер воевал против российск... Источник: Скриншот Развернуть

Что известно об актере

Анатолий Пашинин родился 15 сентября 1978 года в городе Светловодске, что в Кировоградской области. Детство он провел в Запорожье, а со временем переехал в Москву. В России Пашинин получил актерское образование и начал сниматься в кинопроектах, таких как "Львиная доля", "Мы из будущего", "Когда растаял снег", "Адмирал" и других.

В 2014 году артист вернулся в Украину и поддержал Революцию достоинства. Когда российские оккупанты вторглись на территорию Донбасса, он в качестве добровольца встал на защиту родной страны в составе Украинской добровольческой армии.

В феврале 2022 года Анатолий Пашинин публично обратился к белорусам с просьбой не отправлять своих детей на войну в Украину. Актер прямо заявил, что всех, кто решит убивать украинцев, ждет трагический финал – они "прорастут здесь как сорняки и другой будяк, откроют дорогу мстителям". Вскоре после этого он исчез с радаров.

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