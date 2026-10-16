Кристи Пономар, покорившая мировые подиумы, тайно вышла замуж: кто стал избранником модели. Фото

Украинская модель Кристи Пономар, покорившая мировые подиумы Givenchy, Lanvin, Valentino, Raf Simons, Acne Studios и Saint Laurent, сообщила о своей свадьбе. Она показала скромные фото из дома, а также поделилась скриншотом из приложения "Дия", подтверждающим регистрацию брака. При этом раскрывать личность своего избранника она не спешит.

Для этого особенного события Пономар выбрала лаконичное платье в стиле нижнего белья и нежный макияж. Именно в этом наряде модель позировала на фотографиях, опубликованных в Instagram, назвав его свадебным.

Пара оформила отношения онлайн. Источник: instagram.com/kristyponomar

Кристина также показала сообщение в приложении "Дії", подтверждающее, что брак зарегистрирован. В нем говорится: "Поздравляем и радуемся! В течение трех рабочих дней свидетельство о браке будет отправлено по указанному адресу".

Таким образом, пара оформила отношения онлайн, без традиционного посещения ЗАГСа.

Кто именно стал мужем украинской модели, пока неизвестно. Пономар не называет его имени и не показывает лицо возлюбленного, оставляя подробности личной жизни вне поля зрения публики.

Пара оформила отношения онлайн. Источник: instagram.com/kristyponomar

В то же время она ранее рассказывала о своих отношениях в интервью OBOZ.UA. Пономар призналась, что познакомилась с будущим мужем очень давно благодаря общей подруге. Также модель рассказала о его ребенке, который живет вместе с ними.

По словам Кристины, ей удалось наладить теплые отношения с дочерью любимого. В частности, она помогает ей с английским языком, ведь из-за трудностей со школьным образованием знания несколько ухудшились.

"С мужем мы познакомились очень давно благодаря общей подруге. Его дочь прекрасно меня приняла, она живет с нами. Мы занимаемся с ней английским, потому что возникли определенные проблемы со школьным образованием – знания немного просели, поэтому я помогаю. Заодно учусь быть учительницей, и у меня хорошо получается. Я всегда легко нахожу общий язык с детьми, они меня любят", – поделилась модель.

По словам Кристины, ей удало... Источник: instagram.com/kristyponomar Развернуть

Пономар также рассказала, что изначально осознавала возможные трудности в отношениях с ребенком мужа. Она понимала, что появление нового человека в семье могло вызвать ревность, однако, по ее словам, им удалось построить хорошие отношения без проблем.

"Хотя я понимала, что проблемы могли бы возникнуть, ведь "какая-то чужая женщина хочет забрать папу". Но мы справились!" – отметила Кристи.

Напомним, Кристи Пономар – украинская модель, которая работала с известными мировыми модными брендами и участвовала в показах на международных подиумах.

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