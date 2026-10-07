Концерты "защитника" русского языка Феликса Редьки отменили в трех городах Украины: в сети разразился скандал

Стендап-комик Феликс Редька оказался в эпицентре громкого скандала. Концерты юмориста отменили сразу в трех городах Украины из-за довольно спорных публичных высказываний, в частности, в защиту русского языка, что вызвало неоднозначную реакцию в сети.

Некоторые люди полностью согласились с решением организаторов расторгнуть договоренности с Редькой о выступлениях, вспомнив его прошлые "грехи", тогда как другие, напротив, встали на защиту стендапера, мотивируя это тем, что в "запрете" его творчества нет никакого смысла. Подробности скандала расскажет OBOZ.UA.

Концерты Феликса Редьки нача... Источник: instagram.com/felix.redka Развернуть

Первые проблемы у Феликса Редьки возникли с концертом во Львове. Комик должен был выступить в городе в рамках своего тура "Одиссея" 29 октября, но в итоге этого так и не произойдет. Активист Тарас Хавунка обратил внимание на то, что ранее стендапер защищал родителей, которые продолжают общаться с детьми на русском языке, критиковал снос памятника Михаилу Булгакову и в целом "высмеивал украинскую деколонизацию".

Учитывая перечисленные факты, он назвал неуместным проведение концерта Феликса Редьки в Центре Довженко. Этот пост не остался без внимания представителей культурного учреждения, поэтому они объявили об отмене выступления комика.

Проблемы с выступлениями ком... Источник: Скриншот Развернуть

Впоследствии такая же судьба постигла концерты Феликса Редьки еще в двух городах. Как сообщил юморист, в Хмельницком отмену шоу ему объяснили "сломанной аппаратурой", а в Ивано-Франковске неожиданно вспомнили о его "взглядах".

Выступления комика отменили... Источник: instagram.com/felix.redka Развернуть

Реакция сети

Тенденция к отмене стендап-выступлений Редьки стала "горячей" темой для обсуждения. Так, например, актер Евгений Янович решил публично встать на защиту комика. Знаменитость опубликовал довольно обширный пост на платформе Threads, где сравнил Феликса Редьку с выдающимся писателем и кинематографистом Александром Довженко.

Янович заговорил о неоднозначности фигуры кинодраматурга, который, с одной стороны, считался украинским националистом, а с другой – жил в Москве. В конечном итоге он свел свой обширный текст к ситуации с выступлениями Редьки.

"В частных беседах я часто говорю о том, что нам нужно искать взаимопонимание, а не поводы для травли своих. Часто в этих разговорах упоминаю именно Феликса. Многие с этим не соглашаются. Однако это мое мнение. Я не согласен со всеми взглядами Феликса. Но я считаю, что он создает кучу украинского в Украине. Это лично для меня самое главное. И отмена его концерта во Львове – это не ок", – написал артист.

Янович встал на защиту Редьки. Источник: Скриншот

Некоторые пользователи сети выразили несогласие с отменой концертов Редьки, сославшись на то, что он перечисляет собранные с выступлений деньги на поддержку воинов ВСУ.

Однако такую позицию разделило довольно небольшое количество пользователей. Напротив, большинство людей упрекнули Яновича за решение сравнить Александра Довженко с "защитником" русского языка, а некоторые львовяне подчеркнули: рады, что не увидят "ватника" в своем городе.

Юзеры напомнили, что свою репутацию во Львове Феликс Редька якобы испортил еще в 2023 году. Тогда стендапер говорил, что ему, как уроженцу Сум, сложно переходить с русского на украинский язык, ведь он даже вырос на песнях артиста из РФ Богдана Титомира. Как подчеркнули в сети, Редька, к сожалению, не осознает, что Россия прикрывает геноцид разговорами о культуре, а заявления комика о "свободе слова" просто прикрывают провокационные высказывания.

"Есть правило: не шути остро о том, чего не понимаешь или к чему не имеешь отношения. Если ты рос и воспитывался на песнях Титомира, будь собой. Языковой вопрос можно раскрыть более тонко и с пониманием. Второй вопрос – комики часто подменяют настоящие шутки провокациями. И, по мнению многих, в том числе и моему, просто несут х*йню, прикрываясь сотнями тысяч подписчиков", – говорится в посте.

Стендапер нарвался на критику в сети. Источник: Скриншот

К критике Феликса Редьки присоединились и другие пользователи:

"Красота. Ивано-Франковск, Хмельницкий, Львов всегда делали правильный выбор. Пора другим городам присоединиться. Ну и отдельно радуюсь, как горит задница у малоросов и "ваты".

"Псевдоисторические подкасты. Сказать, что украинский язык никогда не запрещали, мог либо идиот, либо москвофил (Редька – второй)".

"Не может существовать одновременно: я люблю русский язык и творчество, и создание украинской культуры. Не в наши дни".

Немало пользователей поддерж... Источник: Скриншот Развернуть

Как ранее писал OBOZ.UA, это не первый скандал, в котором фигурирует Феликс Редька. В 2025 году военный Дмитрий Кухарчук призвал Службу безопасности Украины обратить внимание на деятельность комика после того, как тот обозвал нецензурным словом Владимира Великого во время своего выступления.