Конкурсы купальников и вечерних платьев "Мисс Вселенная 2026": украинка поразила своей красотой. Фото

Представительница Украины на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2026" Анна Никонова продемонстрировала два эффектных образа во время предварительного отбора. Модель вышла на сцену в роскошном вечернем платье от украинского бренда GASANOVA, а также приняла участие в традиционном дефиле в купальниках.

Фотографии и видео с выступлениями украинки появились на официальной странице "Мисс Вселенная Украина" в Instagram. Сейчас участницы проходят один из важнейших этапов конкурса, по результатам которого определят финалисток. Их имена должны объявить в ночь на 25 ноября.

Для выхода в вечернем образе... Источник: instagram.com/missukraine_universe Развернуть

Для выхода в вечернем образе Анна Никонова выбрала наряд GASANOVA. Она предстала перед зрителями в длинном облегающем платье серебристого оттенка, украшенном многочисленными блестящими деталями. Особое внимание привлекала накидка, которая спадала бахромой вдоль рук.

Другим образом украинки стал синий раздельный купальник с декоративной звездой на бедре. Его дополняла длинная полупрозрачная белая накидка, эффектно развевавшаяся во время дефиле. Завершали пляжный образ туфли на каблуках.

Другим образом украинки стал... Источник: instagram.com/missukraine_universe Развернуть

До этого Никонова уже представила на международной сцене национальный костюм "Золотая пектораль", вдохновленный одноименной скифской реликвией. Центральным элементом наряда стало переосмысленное золотое украшение, созданное как символическая карта Украины. В нем морские мотивы олицетворяют Юг и украинский Крым, пшеница, кони и цветы – плодородие родной земли, а деревья и фигурки животных – природу Севера.

Анна Никонова показала нацио... Источник: instagram.com/missukraine_universe Развернуть

Особое значение костюму придает семейная история модели: ее бабушка Елена Волковинская много лет работала старшим научным сотрудником фонда Музея исторических драгоценностей Украины, где хранится знаменитая пектораль.

Ранее OBOZ.UA показывал самые странные национальные костюмы участниц Мисс Вселенная 2026: от пузатого тролля до золотой лягушки.