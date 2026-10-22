"Когда Путин закончит войну?" Зеленский рассказал, о чем каждый день разговаривает с мамой, которая осталась в Украине, и не сдержал смеха

Президент Украины Владимир Зеленский ежедневно общается с мамой Риммой Владимировной, которая до сих пор живет в Украине. Во время телефонных разговоров она расспрашивает сына о самочувствии, детях и не обходит стороной главный вопрос, волнующий миллионы украинцев: когда российский диктатор Владимир Путин закончит войну.

Об этом глава государства рассказал в интервью британскому блогеру Стивену Бартлетту для его проекта The Diary Of A CEO. Зеленский также вспомнил, как мама пытается дозвониться до него, если он не отвечает, и не сдержал смеха, рассказывая о ее настойчивости.

На вопрос, как часто он общается с мамой и живет ли она до сих пор в Украине, президент ответил утвердительно. По его словам, они разговаривают каждый день, хотя из-за работы он не всегда может сразу ответить на ее звонки.

"Ее первый вопрос: "Неужели ты взял трубку?" Она так говорит, потому что я... Боже, 12 пропущенных звонков. "Мама, я же работаю", – говорю ей. – "12 звонков? Как можно звонить кому-то столько раз?" Она будет звонить весь день, пока я не возьму трубку. Поэтому мы обязательно разговариваем раз в день. Она спрашивает, как я себя чувствую", – рассказал Зеленский.

Во время разговора Римма Владимировна интересуется не только его делами, но и тем, как чувствуют себя внуки. При этом она не скрывает своего беспокойства из-за войны и спрашивает сына, когда она наконец закончится.

Президент со своими родителями. Источник: Facebook Владимира Зеленского

"Да. Спрашивает: "Как ты?", "Как ты себя чувствуешь?", "Как дети?", "Когда Путин закончит войну?" А я говорю: "Мама, мы делаем все, что можем", – поделился глава государства.

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