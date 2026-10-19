Возлюбленный Аниты Луценко из Испании учит украинский язык: тренер показала его первые успехи. Видео

Фитнес-тренер Анита Луценко взялась учить своего возлюбленного-испанца Фермина Эгидо украинскому языку. Первыми "уроками" стали базовые фразы для знакомства, однако с произношением одного из слов у мужчины возникли трудности.

Видео с "языкового урока" знаменитость опубликовала в своих InstaStories. "Мягкая украинизация", – подписала она сторис.

Луценко предложила избраннику перевести на украинский английскую фразу Nice to meet you ("Рад познакомиться"). Сначала ему не удалось правильно произнести слово "познакомиться", поэтому тренер не сдержала смеха.

После этого Луценко повторила слово по слогам, помогая возлюбленному разобраться со сложным для него произношением. В конце концов испанец смог произнести фразу полностью. Хоть его украинский пока далек от совершенства, первые успехи уже есть.

Анита Луценко учит своего во... Источник: скриншот Развернуть

Напомним, о романе с Фермином Эгидо Луценко открыто рассказала в октябре 2026 года. До этого она не спешила представлять избранника широкой аудитории, хотя уже публиковала совместные фотографии с ним.

"Думала, что больше никогда не полюблю... Но... Когда встречаешь своего человека, то чувствуешь настоящее спокойствие, благодарность и полное принятие. Счастлива с Фермином Эгидо", – призналась тренер.

О романе с Фермином Эгидо Лу... Источник: instagram.com/anitasporty Развернуть

Ее избранник – испанец, генеральный директор и один из руководителей международного проекта Oceanman, который организует соревнования по плаванию в открытой воде. Эгидо имеет давние связи с Украиной и поддерживает нашу страну после начала полномасштабного российского вторжения.

В 2024 году, после проведения одного из этапов соревнований в Украине, испанец написал в LinkedIn, что покидал нашу страну с сильными эмоциями. Он также упомянул о погибших украинских пловцах, которые отдали жизнь, защищая свободу.

Ее избранник – испанец. Источник: instagram.com/anitasporty

"Мы никогда не забудем всех пловцов, которые отдали свои жизни, защищая нашу свободу. Слава Украине", – написал Эгидо.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анастасия Приходько сравнила языковой вопрос с "политической манипуляцией" и пожаловалась, что ее выгнали из популярного шоу.