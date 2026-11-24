Кто может представить Украину на Евровидении 2027: объявлен лонг-лист Нацотбора

Организаторы Национального отбора на Евровидение 2027 назвали имена артистов, которые попали в лонглист. Среди претендентов на шанс представить Украину на международной арене оказались 18 конкурсантов.

Их отобрал музыкальный продюсер отечественного конкурса Дмитрий Шуров (Pianoбой) вместе с командой "Суспільного Мовлення" из 217 полученных заявок. Лонглист объявили во время YouTube-трансляции.

Билет на главную сцену Европы могут получить:

ANKA (Анна Корченова). Артистка заинтриговала аудиторию, рассказав, что подготовила для Нацотбора песню, в которой раскроется такой, какой ее раньше не видели.

ANKA попала в лонг-лист. Источник: instagram.com/suspilne.eurovision

Рок-группа Epolets. Фронтмен раскрыл, что для конкурса они создали песню о том, что знакомо абсолютно каждому зрителю.

Epolets может представить Ук... Источник: instagram.com/suspilne.eurovision Развернуть

Группа FOLKULAKA подготовила трек о соблазнах и опасной магии, которая поджидает в лесу.

Группа FOLKULAKA оказалась в лонг-листе. Источник: instagram.com/suspilne.eurovision

GANNA (Анна Гринива) сочетает в своем творчестве украинский фольклор с электронной музыкой.

GANNA поборется за шанс выйт... Источник: instagram.com/suspilne.eurovision Развернуть

Группа Hits' Factory хочет выйти на главную сцену Европы с работой, которая будет понятна как украинскому, так и европейскому слушателю.

Hits' Factory хочет покорить... Источник: instagram.com/suspilne.eurovision Развернуть

Группа MELOS создала для Евровидения 2027 трек об усталости, которая накапливается, и ощущении, будто обычная жизнь кажется не такой, как раньше.

MELOS хочет представить укра... Источник: instagram.com/suspilne.eurovision Развернуть

Мия Рамари уверена, что ее искреннюю и содержательную песню для Нацотбора 2027 аудитория захочет переслушать не один раз.

Мия Рамари оказалась среди 1... Источник: instagram.com/suspilne.eurovision Развернуть

Povin' (Вероника Степаненко) создала трек о тишине и о том, какой разной она бывает, а также о голосах людей и сердец, которые никогда не умолкают.

Povin' хочет покорить сцену Евровидения. Источник: instagram.com/suspilne.eurovision

SKYLERR (Валерия Кудрявец) поделилась, что вложила много души в конкурсную песню этого года.

SKYLERR вернулась на Нацотбор. Источник: instagram.com/suspilne.eurovision

Группа SPOKUSY подготовила песню о неопределенности и туманном будущем, которое пугает молодого героя.

SPOKUSY подготовили для конк... Источник: instagram.com/suspilne.eurovision Развернуть

STASYA (Анастасия Чабан) надеется, что ее трек станет поддержкой для зрителей в непростые периоды и напомнит, что всегда есть ради чего двигаться вперед.

STASYA создала для шоу мотивационный трек. Источник: instagram.com/suspilne.eurovision

Влад Дарвин подготовил "уникальную заявку", через которую передал всю свою жизнь.

Влад Дарвин подготовил "уник... Источник: instagram.com/suspilne.eurovision Развернуть

Группа Yagody в третий раз вернулась на Нацотбор с треком о любви, которая является необъятной силой.

Группа Yagody в третий раз в... Источник: instagram.com/suspilne.eurovision Развернуть

YAKAYA (Яна Милевская) хочет сделать так, чтобы украинскую музыку напевали люди из разных уголков мира.

YAKAYA хочет представить Укр... Источник: instagram.com/suspilne.eurovision Развернуть

Yarima (Мария Коваленко) своей конкурсной заявкой стремится показать не то, что отличает украинцев от остального мира, а то, что делает нас похожими друг на друга.

Yarima попала в лонг-лист. Источник: instagram.com/suspilne.eurovision

Кажанна (Анна Макиенко) создала трек о необъятной силе любви.

Кажанна мечтает выйти на сцену Евровидения. Источник: instagram.com/suspilne.eurovision

Дуэт "Солидные люди" подготовил композицию о сказках, которые "повзрослели" вместе с людьми.

"Солидные люди" оказались в... Источник: instagram.com/suspilne.eurovision Развернуть

Уляна Шуба видит в Нацотборе возможность громко заявить о себе и познакомиться с более широкой аудиторией.

Уляна Шуба настроена триумфа... Источник: instagram.com/suspilne.eurovision Развернуть

Как видим, в лонглист попало больше артистов, чем в предыдущие годы, ведь его было расширено с возможных 12 до 18 участников. Соответствующее изменение правил Нацотбора на Евровидение "Суспільне" утвердило 9 ноября 2026 года, а его инициатором был музыкант и композитор Дмитрий Шуров.

201 артист подал заявку на у... Источник: instagram.com/suspilne.eurovision Развернуть

Всего желание представить Украину на международной арене выразил 201 артист. Среди претендентов на место в лонг-листе было 153 сольных исполнителя и 48 групп, более того, заявки поступали даже из Нидерландов, Великобритании, Норвегии и Чехии.

Организаторы Нацотбора на Евровидение 2027 выбрали самые яркие работы, создатели которых могут поехать на 71-й международный конкурс в Болгарию. Грандиозное шоу примет город Бургас. Полуфиналы состоятся 11 и 13 мая, гранд-финал – 15 мая.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что первый объявленный участник Евровидения 2027 оказался другом Украины. Представитель Кипра Джордж Перрис публично поддержал нашу страну в первые дни полномасштабной войны.