Христина Соловий назвала две вещи, которые Сестричка Вика попросила ее привезти из Украины

Певица Христина Соловий рассказала, с какой необычной просьбой к ней обратилась легендарная исполнительница Виктория Врадий, известная как Сестричка Вика. Во время общения артистка попросила младшую коллегу привезти ей из Украины в США сушеные грибы и трезубец.

Об этом Соловий рассказала в интервью "Суспільному Культура". По словам исполнительницы, их знакомство в Лос-Анджелесе (США) не было заранее спланированной встречей ради записи разговора или совместного проекта. Певицы просто решили увидеться после длительного общения на расстоянии.

Сестричка Вика и Христина Соловий. Источник: instagram.com/soloviyka

"Это было знакомство просто так, без причины, без попытки записать этот разговор. Мы уже давно общались, и она хотела, чтобы я привезла ей, если буду там, сушеных грибов и трезубец из Украины", – поделилась Христина.

Она подчеркнула, что за время переписки и разговоров через континенты артистки обнаружили много общего.

"Это просто была дружеская встреча двух певиц, двух артисток, которые в ходе общения, возникшего между ними через континенты, обнаружили, что у них много общего, и продолжили общаться", – добавила Соловий.

Напомним, недавно Христина Соловий посетила Викторию Врадий в Лос-Анджелесе. На опубликованных фото Сестричка Вика предстала с очень короткими светлыми волосами, яркими очками и в цветной одежде. Певицы также обнимались и вместе пели.

Она подчеркнула, что за врем... Источник: instagram.com/soloviyka Развернуть

Соловий заинтересовалась творчеством старшей коллеги во время изучения украинской музыки 1990-х годов. В частности, Врадий разрешила ей сделать кавер на композицию "Прощай", которую когда-то исполняла еще в составе группы "Арника".

Напомним, Виктория Врадий стала известной в конце 1980-х годов, а в 1989-м победила на первом фестивале "Червона рута" в категории рок-исполнителей. В 1993 году она переехала в США и поселилась в Калифорнии. Несмотря на долгую жизнь за океаном, артистка признавалась, что мечтает вернуться в Украину и поселиться в Карпатах, где могла бы проводить время в лесу и собирать грибы.

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